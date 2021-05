Fernando González y Luciana Aymar contaron sobre su historia de amor, las complicaciones en el parto de su primer hijo y su actual embarazo

El extenista Fernando González (40) y su pareja, la exjugadora de hockey sobre césped Luciana Aymar (43), contaron sobre su historia de amor, el nacimiento de su primer hijo y sobre su actual embarazo.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, la pareja se conoció en los Juegos Olímpicos de Beijing, y se encontraron en varias partes más.

Ya en 2015 salieron a tomar unos tragos con varios amigos, pero ella se fue al poco rato. Luego, se reencontraron en Miami en 2016, y ella lo invitó a beber algo, pero con más gente.

El exdeportista quería salir con ella, pero los dos solos. En un momento Luciana se quedó sola y ahí aceptó que fueran a comer. En esa primera cita, Fernando apareció con una polera de “Olaf” de Frozen, que hizo que ella se cuestionara el haber aceptado. Sin embargo, a partir de ese día comenzaron a salir.

Luego, en 2016 se fueron a Río de Janeiro juntos, porque ella tenía que transmitir los partidos de hockey. Tras esto, a los dos meses, Luciana se vino a Chile. “Hablamos, dijimos: ‘Parece que va en serio, estamos viajando un montón, hagamos base en Chile’. Yo me la jugué“, recordó la trasandina.

Aymar llegó a Chile el 15 de septiembre y las Fiestas Patrias chilenas le causaron una gran impresión a ella: no podía creer que la celebración durara una semana. Por su parte, González la llevó todos los días a una fonda diferente, incluso el extenista le presentó a su banda favorita, Los Tres, pero ella no los conocía.

De igual forma, el extenista sostuvo sobre la relación de pareja y familiar que ha construido con la “Leyenda del hockey”: “Desde el momento que nos conocimos teníamos esa ilusión de formar una familia y como que nos dimos cuenta que lo íbamos a hacer. Como que te elijo para formar una familia, hoy o el día de mañana, cuando sea“.

Asimismo, agregó que entre los dos “hay cosas que no se tienen que explicar, los dos como exdeportistas. Hay tardes que no hablábamos, no por mala onda, sino que ella está viendo una película y yo estoy jugando a las carreras. Le dimos mucho tiempo y vocación a nuestras carreras y estamos retirados, entonces ahora tenemos la opción y elección de hacer lo que queramos“.

Hasta el día de hoy la pareja no se ha casado, pero sí hubo una propuesta de matrimonio: Fernando le regaló a Luciana un anillo de compromiso, así que sí hay planes. “Nunca pensé que me iba a casar en mi vida”, confesó la exjugadora de hockey.

Complicaciones en el nacimiento de su primer hijo

En diciembre de 2009 tuvieron a su primer hijo, Félix, parto que estuvo marcado por complicaciones: nació prematuro, a los 7 meses, porque a Luciana le dio preeclampsia. Debido a esto, el médico decidió que era mejor adelantar el parto.

Un total de 45 días estuvo el pequeño en neonatología. No tenían un nombre, así que los médicos les preguntaban y ellos no sabían, hasta que Fernando dijo “Félix” y así quedó.

Actualmente la pareja está esperando a su segundo bebé, del cual Aymar ya tiene 5 meses de gestación. Y esta vez, como el extenista eligió el nombre de Félix, le toca a ella ponerle bautizar al segundo/a.