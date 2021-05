Pablo Mackenna reveló que le descubrieron cáncer durante la pandemia: “Decidí no contarle a nadie”

El escritor Pablo Mackenna reveló que le diagnosticaron cáncer durante la pandemia y explicó por qué no le contó a nadie.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, el entrevistador le preguntó cómo ha estado durante la pandemia. “Me pasó algo que no tiene que ver mucho con la pandemia, me descubrieron un cáncer“, respondió el poeta.

“Me descubrí, de suerte y a tiempo, pero igual es una palabra que en mi caso y en mi familia es bien brava: mi papá se murió de cáncer, mi abuelo se murió de cáncer“, expresó el exesposo de la actriz y modelo Javiera Díaz de Valdés.

Según contó, hace un mes orinó sangre, por lo que fue a hacerse unos exámenes, donde le dijeron que tenía cáncer a la vejiga, el que fue causado por el cigarro. El médico se demoró dos minutos en darle el diagnóstico.

Cárcamo le consultó sobre su reacción ante la noticia, considerando su historia familiar. “Es un fantasma que te viene persiguiendo hasta que se personifica y quedas para adentro. Me fui a mi casa y decidí no contarle a nadie“, dijo.

“Finalmente, tuve mucha suerte y era muy superficial, pero esa noche hice dos cosas. Me metí a Internet –que recomiendan no hacer- y traté de separar la paja del trigo, soy matemático y me metí en porcentajes sobre vida (…) Y me puse a buscar pasajes para África para llevar a la Rosa, al tiro, porque le había prometido que la iba a llevar a conocer las jirafas y los elefantes. Esos fueron mis primeros dos pensamientos”, indicó.

El escritor relata que tras un examen TAC lo operaron a la semana. “La operación es muy desagradable, absolutamente insoportable (se hace por el pene). Yo estoy dispuesto a que me toqueteen muchas cosas, pero no por dentro… no estaba preparado para eso. Y el post operatorio, después de que te toquetearon, es desagradable, o sea, por qué no te tajean, por qué no entran por otro lado. Bueno, se supone que es el mejor camino. Se supone que es un camino, yo nunca hubiera dicho que es un camino”

En la operación descubrieron que el tumor cancerígeno era superficial, que solamente estaba en la mucosa y, por tanto, tiene que controlarse cada seis meses. Además, tuvo dejar de fumar, hábito que está intentando de cambiar.

A la primera persona a la que le contó fue a su hermana, ya que ella notó que le pasaba algo. Además, fue ella quien le dio la noticia a su familia.

“Siempre la muerte era una cosa que estaba allá, ahora está acá. Cambia la perspectiva, o sea yo tengo esta casa en la playa que me encanta y tengo muchas razones para estar acá, pero si me pudieran tirar en algún lado me gustaría que me tiraran en la cordillera“, finalizó.

