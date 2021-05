“Me da pena”: Maura Rivera se emocionó al recordar cómo vivieron el infarto de Mark González

Mark González y Maura Rivera se refirieron al angustioso momento de salud que vivió el exfutbolista este año. “Esta es la primera vez que siento que lo podía haber perdido”, confesó la bailarina.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, la pareja se refirió a la complicación cardiaca que sufrió el exseleccionado de La Roja.

“Estoy súper bien y estoy muy agradecido del cariño de la gente. De verdad que uno nunca termina de sorprenderse, pero el cariño siempre me lo han hecho ver. Claramente fue un episodio complicado“, comenzó sosteniendo Mark.

Contó que sus síntomas fueron un dolor de pecho muy fuerte, pero que esa misma sensación la había sentido cinco o seis veces antes. Se había hecho un test de esfuerzo y un electro, y habían salido bien, pero le seguía pasando.

“Esta misma sensación me vino un día domingo, y no paró más desde las 12 de la noche que me quedé dormido hasta las 4 de la mañana. Estaba con Maura. Me levanto y ella se despierta y pregunta qué pasó. Le digo: ‘Me voy a la clínica, me duele el pecho’“, relató.

Le hicieron exámenes de sangre y preguntas respectivas, y fue diagnosticado con un infarto, por lo que tuvieron que trasladarlo. El futbolista confesó que fue pensando en que le iban a dar una pastilla para el dolor, porque luego tenía que ir a dejar a los niños al colegio, pero no fue así.

“Tenía una pericarditis, donde la capita del corazón se inflama y el miocardio también. Como se va inflamando, puede llegar a un punto en que pueda causar que el corazón no bombee adecuadamente y se puedan producir paros o cosas así”, detalló González.

Por su parte, Maura se quedó en la casa con los niños, y cuándo él le avisó que al parecer era una cosa del estómago, ella se relajó y se quedó dormida nuevamente. Al despertar tipo 8 de la mañana, ve el mensaje de su marido que le avisa que es el corazón y lo van a trasladar.

“Me puse en el peor escenario”

“Fue un proceso de angustia tan fuerte que me empezó a doler el cuerpo. Me comencé a sentir tan mal, tan débil, el estrés y todo. Hasta que pude hablar con él y me cuenta la situación. Durante todos los días me puse en todos los escenarios. Yo creo que es lo más fuerte que me ha pasado, porque Mark no le toma el peso a las cosas, pero de verdad fue angustiante”, expresó la bailarina.

“Me puse en el peor escenario, miraba a los niños y pensaba en ‘¿qué les digo?’. Uno nunca se pone en el escenario de que a tu pareja le pueda pasar algo. Uno nunca piensa en esas cosas. ¿Por qué yo estaba con tanta angustia? Porque esto era tan incierto. El corazón de él, las troponinas tenían que bajar y estaban subiendo”, dijo.

El exfutbolista estuvo tres días internado. El peor escenario podría haber terminado en una muerte súbita. Maura recuerda que “no podía ir a verlo, porque no podía dejar a los niños solos. Ellos tampoco podían ir a la clínica porque estaba prohibido que los niños vayan por el covid”.

Mark señaló que “lo asociaron a un virus. Un virus que me atacó el corazón. Pero esta es la gran pregunta, las otras cinco o seis veces que me pasó antes, ¿eran virus también? Porque no tuve un cuadro de diarrea, ni de fiebre, ni de escalofríos. Me venían porque me venían. Esa es la pregunta que hoy tengo”.

“Me da pena”

Maura estaba desesperada y le hacía prometer a Mark que no le iba a dejar sola. Martín le preguntó si había alguien que la contuviera. “Nadie”, respondió, “y tampoco iba a llorar frente a él, si tenía que… ¡ay, me da pena!“, dijo emocionada, siendo abrazada por el exdeportista.

“Es que Mark no le tomaba el peso a la situación. Hasta el día que volvió, yo lo trataba como hueso santo, que no le vaya a pasar nada, no rabiar, tranquilo. Hasta que ahora está bien”. Él bromea, pero Maura continúa hablando seria. “Él había pasado situaciones límites con la muerte, porque tuvo una experiencia con el fútbol. Pero no sé por qué yo tenía la sensación de que iba a estar todo bien. Esta es la primera vez que siento que lo podía haber perdido. Es la primera vez que tengo esa sensación de angustia. No sé por qué”, confesó.

Mark recuerda que ha estado al límite cuatro veces. La primera fue cuando se cayó y golpeó muy fuerte en el partido de Chile-Argentina, para las clasificatorias. Ahí tuvo conmoción cerebral. Luego, cuando lo operaron de las caderas, tuvo un coágulo pulmonar, producto de la operación. Y, después en Rusia, cuando tuvo un síndrome compartimental: o le cortaban la pierna o moría de una trombosis. Dice que llegó justo al hospital. Y para esta última, estaban juntos.