“Sentía que me iba a estrellar con algo”: Ignacio Gutiérrez se sinceró sobre su salida de TVN

El periodista Ignacio Gutiérrez se refirió a su salida de TVN y confesó que desde lo que vivió en CHV, que resultó con todo un proceso de demandas por discriminación y daño moral, empezó a ir a terapia.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa de De tú a tú de Canal 13, comenzó contando: “Alguien me dijo que era normal los 20 años con el ritmo de vida que tuve, y no era normal. Yo no venía, no veía mucho a mi familia, me levantaba a las 5 de la mañana y me acostaba a las 11:30 de la noche. Nadie me dijo ‘para'”.

“Ahora me divierte que hay gente que (cree) que uno se tiene que aferrar a un matinal, porque si no qué vas a hacer en la vida. Y hoy, yo soy muy feliz. A ese equipo lo adoro (de TVN), pero yo sentía que mi calidad de vida… sentía que me iba a estrellar con algo, que no sabía que era, y la verdad es que ya me estrellé una vez, no quiero andar estrellándome de nuevo”, expresó, refiriéndose a que a él siempre le ha gustado confiar y no he podido volver a hacerlo, luego del episodio en Chilevisión.

“Pensé que se podía volver, retomar esa esencia de ese ‘Nacho’ que estuvo en CHV. Estuve 15 años en el canal, y después de eso yo sentía que había una revancha con animar un matinal como lo hice en TVN, pero nunca he podido volver a sentirme 100% confiando en un lugar. Son cosas que no he sanado, pero las voy a sanar. Estoy en terapia para eso. Y si no las sano, ya está. Es parte de ese estrellado que me pegué en la vida”, sostuvo.

“Estoy yendo a terapia desde que pasó lo de CHV, estoy yendo a terapia desde hace 5 o 6 años“, confesó. Según indicó, ya le dieron de alta, pero él no quería porque le daba miedo. También le quitaron los medicamentos. “‘Estás de alta. Tienes las herramientas. Sal sin medicamentos. Sal al mundo'”, le dijeron.

“No tenía derecho a sentirme mal, no tenía derecho a tener angustia, porque yo veía que la gente se estaba muriendo con la pandemia, que habían echado a mucha gente de mi equipo. En el matinal, en TVN, estábamos en un proceso tremendo y había que trabajar y trabajar. Yo sentía que lo que yo estaba pasando no me lo podía permitir porque había gente en el fango”, relató.

“Fui a la psiquiatra y me dio un remedio. Y yo dije: ‘Así hay que vivir’, entonces ella me dijo: ‘Bueno, entonces hay que cambiar tu estilo de vida. O es el remedio para siempre, o vas a volver a sentir toda la angustia y la presión'”, señaló.

Cuando tomó la decisión fue hablar con los ejecutivos que estaban en ese momento en TVN. “Fueron muy amables conmigo. Me senté, les dije: ‘Miren, si yo sigo aquí me voy a estrellar. Busquemos la forma de que llegue gente a acompañarme. Busquemos, yo los ayudo. Busquemos a alguien que anime el programa, yo doy el paso al costado, pero ahora‘. Yo fui a renunciar, pero yo tenía contrato vigente, me podrían haber dicho: ‘Ándate a la punta del cerro'”, afirmó.

“Nacho” había vuelto al matinal por dos meses y llevaba nueve. “Ellos lo entendieron súper bien“, aseguró, concluyendo que hoy está trabajando para volver más a su propia esencia.