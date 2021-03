“Me sacaron la mugre”: Yamila Reyna contó que recibió feroz golpiza por ser la “patas negras”

La comediante trasandina Yamila Reyna confesó que una vez recibió una golpiza por ser la “amante” de un sujeto.

En el capítulo de este viernes de Podemos Hablar de CHV, la humorista contó que había ido a una discoteca en Córdoba, Argentina, con su pareja, Fernando, y ella lo notó extraño.

Finalmente, alrededor de las 3:00 horas de la madrugada, se fue a su casa. Y al subirse a su vehículo, una mano la toma del cabello. “Entre cuatro minas me agarraron, me sacaron la mugre, con todas las letras. Me acuerdo que me patearon, rasguñaban, me pegaban contra el auto y mi amiga decía: ‘Suéltenla que se va a arruinar’, porque yo era muy coqueta de chica”.

“Y yo decía: ‘¿Por qué me pegan?‘. No tenía idea de lo que me estaba pasando y por qué me estaba pasando. Y en una de esas me dicen: ‘Deja de cagarme con mi novio’, y yo le dijo: ‘¿Quién es tu novio?’. Y ahí me dice: ‘Fernando‘”, relató.

Ante esto, entre los golpes, Yamila le explica a la mujer que ella no sabía que era su novio, pero la mujer le recrimina que “cómo no va a saber”.

Finalmente, la actual pareja del arquero de Unión Española, Diego Sánchez, señaló que le sacaron la “conch….” y hasta le rompieron el auto. Cuando logró arrancar, ya estando lejos, las empezó a insultar. Y a Fernando nunca más lo vio.