Pamela Díaz disparó contra Chilevisión: aseguró que en La Divina Comida y Podemos hablar “ya no pagan bien”

Al parecer, La Divina Comida no es el programa favorito de Pamela Díaz. Así lo ha dejado en claro varias veces en su participación en el espacio Me Late Prime, en donde ha revelado algunas situaciones detrás de cámara.

Hace un mes, “La Fiera” manifestó su descontento con la repetición del capítulo en el que participó, asegurando que el inmueble exhibido en el espacio “no era su casa” y que, claramente, no estaba emparejada con la persona nombrada en el episodio.

En esta oportunidad, Díaz aseguró que actualmente el programa no está remunerando bien a sus invitados. “Están pagando pésimo. Hay un gran problema y es que están pagando muy mal (…) no creo que me inviten porque cobro muy caro”, dijo, según recogió el diario La Cuarta.

“La cosa es que ahora, por lo que yo entendí, no están pagando ni la mitad de lo que pagaban antes y lo mismo en Podemos Hablar“, aseguró.

Hay que recordar que Díaz anteriormente dijo que el programa tiene un guion que prestablece las preguntas y regalos que se entregan, de la misma forma que varias casas no son las originales de los invitados.