Pamela Díaz se une a críticas de Jordi Castell por repeticiones de La Divina Comida: “Yo me separé y esa no es mi casa”

Fue en julio de 2016 cuando se emitió el primer episodio de La Divina Comida, programa de Chilevisión en el que cuatro famosos cenan juntos por cuatro noches seguidas y se premia al mejor anfitrión.

El espacio ya suma seis temporadas y un total de 112 episodios, siendo el último estrenado en noviembre del año pasado. Sin embargo, tanto televidentes como participantes han reclamado por la repetición de algunos capítulos antiguos.

Jordi Castell, que apareció en la tercera temporada, realizó sus descargos en una entrevista a Álvaro Reyes, conocido como Nacho Pop, en el programa de Instagram El Aperitivo de la revista Velvet, en donde aseguró que su episodio lleva cerca de una veintena de repeticiones. “19 veces… es un poquito como ‘¿me estái subiendo al columpio?'”, expresó Castell. Por su parte, Nacho Pop contó que su capítulo ha sido repetido 14 veces.

“Encuentro que lo que hace Chilevisión es una sinvergüenzura con todas sus letras”, opinó Jordi. “Porque a ti te pagaron por una vez y ojo, tú, yo, somos dos caras visibles pero los equipos, los camarógrafos, las maquilladoras, los tramoyas, los periodistas… No podís ser tan ‘cara de raja’ de estar pasándote por el aro el trabajo de tanta gente”, dijo en el programa (desde el minuto 35).

En la misma conversación, el fotógrafo contó que se ha negado a participar en Pasapalabra (Chilevisión) por el mismo motivo.

Otra que se sumó a las críticas en contra las repeticiones de La Divina Comida fue Pamela Díaz, quien aparece en el primer capítulo de la temporada 3 junto a Denise Rosenthal, Sergio Freire y José Miguel Viñuela.

Casas arrendadas y regalos pauteados

En el programa, Díaz también aseguró que el programa no es tan espontáneo como pretende lucir y que “hay un guión” y que “las preguntas están todas armadas”. “La producción te entrega todos los regalos y te dice qué decir”, señaló.

Pamela contó que a cada participante le entregan 100 mil pesos para comprar productos para realizar la cena. “Hay gente que pide comida”, declaró La Fiera en el programa (desde el minuto 30:00).

“Hay personas que piden casas prestadas como Gianella Marengo”, dijo y aseguró que la conductora de TV lo hizo porque quería una casa y cocina más cómoda para realizar la cena. También relató que Pamela Jiles o Jean Philippe Cretton arrendaron casas porque no muestran intimidad. “Son cosas íntimas para ellos”, dijo Díaz.

“Entran como diez personas, tres cámaras, el asistente, la iluminación y entran todos cochinos; que la peluquería, el maquillaje”, añadió.

En otros detalles, explicó que el plato suele “llegar frío” por la cantidad de tomas previas que realiza el equipo a cargo del programa.

Finalmente, respecto a las repeticiones, Pamela Díaz expresó: “Han pasado cuatro años, yo me separé, esa no es mi casa. Me parece que cuando llevas cinco años mostrando el mismo programa, en la tarde, en la noche, el sábado, es mucho. Nosotros llevamos 28 repeticiones“.