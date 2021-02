“Me da un poco de rabia…”: diputado Durán afirmó que “falta inversión” en Carabineros y Monserrat Álvarez reaccionó molesta

El diputado Jorge Durán (RN) sostuvo que “falta inversión” en Carabineros, y la animadora Monserrat Álvarez reaccionó molesta a sus dichos.

El hecho sucedió la mañana de este lunes en Contigo en la mañana de Chilevisión, donde se referían a la muerte del malabarista Francisco Martínez, quien fue baleado por un uniformado al resistirse a un control de identidad en la comuna de Panguipulli, región de Los Ríos.

“La juventud se arroga al derecho ahora a estar con armas blancas y resistirse a un control de identidad. Yo creo que en esas cosas debemos que contribuir todos. Debemos contribuir a qué manera mejoramos Carabineros. Tal vez, en vez de que el protocolo sea adoptar el arma de fuego, que tengan estos paralizantes, como en Estados Unidos. Acá, yo creo que hay que mejorar todo”, sostuvo el parlamentario del oficialismo.

Ante esto, la conductora del matinal preguntó: “¿Por qué no se usan esas armas acá?“.

Durán respondió al respecto: “Acá falta inversión, falta entregarle mejores herramientas a Carabineros. Todo carabinero debiera andar con una cámara y esos carabineros, al parecer, ninguno tenía una cámara de estas GoPro. Son cosas que Chile está al debe. Carabineros, muchas veces, es sancionado porque compra de su peculio una cámara y lo sancionan”.

Las palabras del diputado molestaron a la periodista. “Perdone, diputado, pero hay un tema de ineficiencia y resistencia de Carabineros a utilizar otros modos menos violentos“, replicó Álvarez.

“No me diga que Carabineros no tiene plata para comprar estar armas que no son letales, pero que les servirían. No es por plata, es por ineficiencia, por falta de voluntad“, agregó.

“A mí me da un poco de rabia que diga que es por plata, cuando, además, se robaron $28 mil millones en el desfalco de Carabineros. No creo que sea eso, la verdad. Yo creo que es una muy mala justificación“, sentenció Monserrat, transformándose en tendencia en Twitter.

