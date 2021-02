Rocío perdió las pruebas contra Eliana en Verdades Ocultas y causó indignación en redes sociales

Rocío, el personaje que interpreta Camila Hirane en Verdades Ocultas, causó indignación en redes sociales, al emitirse un nuevo adelanto de la teleserie de Mega. En el registro, la abogada revisó por completo la pieza de Leonardo y al abrir su caja fuerte encontró sólo cuadros, sin darse cuenta que el pendrive con las pruebas en contra de Eliana también estaba ahí.

En el adelanto se vio como Samantha le propone a Julieta irse a vivir juntas, además de una reunión planificada por Leonardo para darle a conocer a Eliana su nueva identidad, mientras que en paralelo, Rocio revisó su pieza por completo en el pasaje Nueva Esperanza.

Luego de la muerte de Juan Francisco a manos de Eliana, el ex de Rocío, Diego, acusó a la abogada como la responsable del asesinato del joven, por lo que ella le aseguró que la autora había sido su excuñada y que algún día encontraría las pruebas que necesita para llevarla a la cárcel. Sin embargo, no pudo contarle que Leonardo las tiene en su poder, por lo que el abogado no le creyó.

Es por ello que mientras este último desapareció sin dejar rastro, la abogada aprovechó para revisar su pieza por completo y al abrir su caja fuerte se encontró sólo con un cuadro, ahí es cuando la cámara enfocó la existencia del pendrive dentro.

Rocío pasó por alto dicho objeto, por lo que salió de la habitación evidentemente molesta y con ello creó un enojo mayor entre los televidentes, que no se explican cómo no fue capaz de revisar todo lo que había dentro, a pesar de que viene un salto temporal de 25 años en la producción televisiva.

Aunque no se sabe con certeza si durante el capítulo se va a dar cuenta que el dispositivo está ahí, los usuarios de igual manera no se guardaron nada a la hora de calificar y relacionar a los personajes.

Ahora ya sabemos xq Rocío fue pareja de Tomás. Ambos ultra hueones.#VerdadesOcultas — Gato Bueno 😸 (@Patocuacua50) February 4, 2021

OIII QUE TONTA FUE LA ROCÍO, COMO TAN CIEGA, CÓMPRATE LENTES.#VerdadesOcultas — Javi🍇 「WANTED」 (@W0NHOKAl) February 4, 2021

Pucha la Rocio tan cerca 😅😅 pero es obvio que no lo encontrará, osino se acabaría la teleserie y ya no tendría sentido los 25 años después 😅😅😅 #VerdadesOcultas — Yessy (@yesitatop) February 4, 2021

PERO ROCIO PORQUE NO REVISASTE BIEN. ESTABAS A ESTO🤏A ESTO🤏 DE DESENMASCARAR A ELIANA #VerdadesOcultas — valeee🇨🇱 (@valentitinax) February 4, 2021

La Rocío está peor que mi gata cuando le tiró jamón 🤣

La wea le cae hasta en la cara y no lo ve 🤦🏼‍♀️

Pero para atacar las patas en la oscuridad no es na weona #VerdadesOcultas — Simona Lacacarina ❣💯💣💣 (@SLacacarina) February 4, 2021

Rocío teniai el pendrive al lado como no te dai cuenta pava#VerdadesOcultas — Hyunjin talented (💬) minju day ! (@yurii876) February 4, 2021