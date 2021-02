Sergio Lagos oficializa su llegada a Bienvenidos: el matinal tendrá un trío de animadores

La mañana de este lunes, Bienvenidos tuvo su primer capítulo a cargo de su nuevo conductor, Sergio Lagos, en una contingente jornada marcada por los estragos causados por los aluviones y las fuertes precipitaciones que se dejaron caer en todo el territorio nacional durante el fin de semana.

Con su llegada, la señal optará por una tripleta de animadores, en vez de la tradicional pareja televisiva. Lagos se sumará a Tonka Tomicic y a Amaro Gómez-Pablos en la conducción del espacio.

Este cambio se produce justo en medio de las versiones sobre la salida de Gómez-Pablos del programa, quién dejó el matinal el viernes para tomarse sus vacaciones, lo que lo mantendrá alejado de su rol como animador durante todo el mes de febrero.

Si bien Sergio Lagos lleva 18 años en la exseñal del angelito, donde ha estado a cargo de programas como Protagonistas de la fama, The Voice Chile o Locos por el baile, esta es la primera vez que es designado como conductor oficial del espacio. De hecho, previamente había realizado reemplazos en la animación del programa mañanero.

“Es una experiencia que nunca he vivido. Es primera vez oficialmente en un matinal y estoy súper contento con el desafío y con la posibilidad que me dieron… y espero que el público así lo recoja cuando ya llevemos un tiempo haciéndolo. Llegué con todas las ganas, estoy feliz y en un formato que calza con lo que quiero hacer hoy en televisión. A mí me encanta compartir, conversar y espero ser un buen aporte“, señaló.

Su llegada al Bienvenidos es parte de una reestructuración que están realizando desde el canal para tratar de elevar el rating del programa, que desde hace meses se posiciona como el menos visto de la franja matinal, marcando en promedio solo 3,4 puntos durante su emisión.

Sobre su visión del programa, Lagos agregó que “la idea es que podamos seguir desarrollando un espacio ciudadano donde las opiniones, la conversación y los puntos de vista sean abiertos, amplios, lo más democráticos posibles. Eso me importa y me interesa, que podamos hablar de cualquier tema sin prejuicios, que podamos poner en la mesa temas complejos y tratarlos de buena manera“.