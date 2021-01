María Gracia Omegna volvió a las teleseries en modo Covid: “Las escenas de besos son muy pocas”

María Gracia Omegna volvió oficialmente a las pantallas de la televisión chilena con el estreno de Edificio Corona, la nueva teleserie de Mega. Al respecto, la actriz aseguró a Ciudadano ADN que “estamos muy contentos de que le este yendo tan bien y de que la gente la este viendo, es un gran regalo”.

Pero de igual manera María Gracia acompañó a mucha gente durante el encierro con la retransmisión de Papá a la Deriva, que calificó como “un fenómeno rarísimo, pero genial, porque la gente igual enganchó de nuevo y los que no la habían visto pudieron verla de nuevo“, observó.

En relación al protocolo sanitario que se realizó para grabar esta nueva ficción, explicó que “uno tiene que entrar a desinfectarse, te toman la temperatura, te pasan una mascarilla, te cambian la mascarilla cada cierto tiempo. Nosotros solo nos sacamos la mascarilla para poder grabar la escena. Incluso ensayamos con mascarilla”.

Además, “las escenas de besos son muy pocas. Todavía no me ha tocado grabar ninguna, todo eso se ha reducido un montón. Se trabaja mucho en los estudios que están sanitizados, se hace muy poco exterior, se toman todas esas precauciones y el elenco esta con examen de Covid todas las semanas, para no correr riesgo“, desclasificó.

Además, de que “todo es personalizado, cada uno tiene su maquillaje, su cepillo de pelo, todo lo que se necesita para el personaje, podemos entrar de a uno al lugar de maquillaje, es todo más impersonal y lento en ese sentido”, aseguró la actriz.

María Gracia Omegna y la maternidad: “Era complejo desconectarme de ella”

Frente a la idea de salir del encierro, María Gracia Omegna afirmó que su hija fue una gran razón para estirarlo. “Era complejo desconectarme de ella, más encima dentro de este contexto, pero también había una necesidad de liberar, de ver a otros, encontrarme con mi trabajo, ver a mis compañeros, relacionarme con otra gente“, rescató.

Así, aseguró que volver a trabajar “ha sido fuerte, ha sido súper fuerte, pero igual hemos logrado una red de apoyo con Gonzalo (Valenzuela), que está trabajando pero no le toca grabar tanto como a mí. Entonces, él ha podido hacerse más cargo. Tenemos una nana hermosa que nos ayuda, mi papá, mi hermano, mi mamá. Están todos ahí dentro de una red pequeña, donde nos cuidamos y me ayudan que la Anka no eche tanto de menos“.