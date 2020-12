“Humillante y doloroso”: Francisco Saavedra se indignó por actitud xenofóbica de suegra de novia en “Contra viento y marea”

El animador Francisco Saavedra se indignó con la actitud xenofóbica de la madre del novio en el último capítulo de Contra viento y marea de Canal 13.

El episodio se trató sobre Virginia y Jorge, una pareja de enamorados que quería casarse lo antes posible, debido a que la novia sufre de diabetes, enfermedad que provocó que perdiera la mitad de un pie y que pronto la dejaría completamente ciega, tras sufrir una trombosis ocular.

Debido a esto, los novios apuraron sus planes de matrimonio, donde tuvieron que lidiar con la suegra de la novia, a quien rechazaba por ser de nacionalidad peruana. Esto impactó a “Pancho”, y generó una ola de reacciones en redes sociales.

El novio decidió hablar con su madre en privado, mientras una cámara grababa desde lejos lo que ocurría, conversación en la que la mujer se refirió a su nuera en duros términos.

“Tú sabes que no la paso a ella, porque es peruana… porque no es igual que uno“, “en realidad yo le tengo mala, no la paso”, fueron algunas de las declaraciones de la señora, quien también acusaba a Virginia por haber perdido a dos bebés.

Ante la situación, “Pancho” expresó a la novia, que estaba escuchando lo que la mujer decía: “Comentarios xenofóbicos aquí no (…) Nunca antes había escuchado en mi vida algo tan duro, tan humillante y tan doloroso. No tengo idea cómo vamos a seguir adelante con esta historia. Estamos dispuestos a seguir. No sé si una mujer así, que denigra de esa forma, vale la pena que esté en ese día importante“.

Finalmente, Saavedra buscó la ayuda del cantante José Alfredo Fuentes, quien ayudó a convencer a la suegra de conversar con su nuera. “Estoy completamente arrepentida de todo lo que dije, y no va a pasar más, y espero que no peleemos más tampoco“, dijo la suegra de Virginia, logrando así reconciliarse y finalmente asistir al matrimonio.

