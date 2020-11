“Pancho me encargó una misión”: Martín Cárcamo sufrió divertido chascarro en Contra Viento y Marea

En el capítulo de este domingo de Contra Viento y Marea, Raquel y Carlos contrajeron matrimonio por la iglesia tras 50 años juntos.

Los enamorados se habían prometido, hace muchos años, que cuando celebraran sus bodas de oro, se casarían por la iglesia, ya que ese era su sueño.

El deseo de ambos se vio complicado luego de que el novio fuera diagnosticado con Alzheimer. Esto provocó que Raquel adelantara los planes, antes de que la enfermedad de su marido avanzara aún más.

Es por esta razón que Pancho Saavedra y su equipo quisieron ayudar a estos enamorados, con el fin de entregarles una linda ceremonia.

En esta ocasión, el animador estuvo acompañado por Martín Cárcamo, quien tenía la labor de ayudar a la novia a probarse el vestido.

Fue ahí donde protagonizó un divertido chascarro, el cual no pasó desapercibido en redes sociales. “Pancho me encargó una misión, me dijo que tenía que ver con una cortina, con un espejo… Me tiene preocupado”, partió diciendo el rostro de Canal 13.

Y es que el periodista no lograba manipular el botón de la “novia frente al espejo”, el cual hace caer la cortina cuando la mujer tiene puesto el vestido y así sorprenderla.

Pese a que revisó si estaba en buenas condiciones el botón, Martín tuvo que llamar a su colega para preguntarle cómo tenía que hacerlo.

“Te tocó un momento especial. ¿Probaste la cortina? Porque si no te resulta cagai todo el programa“, le dijo Saavedra, comentario que complicó aún más a Cárcamo.

Tras varios minutos, Francisco le explicó a su amigo cómo tenía que hacerlo para que funcione con éxito.