“Me destroza”: el sentido mensaje de Claudia Conserva tras la salida de Yazmín Vásquez de “Milf”

La animadora Claudia Conserva dio una sentida despedida a Yazmín Vásquez, quien renuncio este miércoles a Milf de TV+.

Cabe recordar que hace solo unos días también dejó el espacio la otra conductora, Renata Bravo.

“Después de una conversación que tuvimos entre amigas esta tarde, lo que menos uno quiere es generarle incomodidad a una persona a la cual se le tiene cariño, y ella tampoco al programa, por lo tanto hoy es el último programa de nuestra Yaz”, comunicó Conserva.

Tras esto, le dedicó un video con momentos que vivieron en el show, donde compartió sentidas palabras.

“Yaz, tu decisión de dejar Milf me toma por sorpresa, me duele, me desarma. Se mezclan dos cosas, lo profesional, donde siempre fuiste un aporte, apoyo…”, expresó la voz en off de la comunicadora.

“Estás desde el comienzo, y tenía la ilusión de seguir juntas hasta el final, siempre conté contigo, lo daba por hecho, y ahí es donde se mezcla lo personal, y me destroza. Pensé que estaríamos juntas como amigas en Milf siempre, y no. Mi amiga del alma no estará más a mi lado en Milf, tú decidiste partir”, confesó.

“Es tanto el cariño que te tengo, que jamás te presionaría a estar o hacer algo que no te acomoda. Siempre he intentado hacerlas sentir bien, relajadas y felices”, aseguró.

“Estoy convencida que el público agradece cuando ve verdad en nuestras palabras, y por lo mismo, siempre fue importante que te sintieras en confianza y relajada, si eso cambió, te pido disculpas, pero la pandemia nos obligó a tomar distancia física, y estoy segura que cualquier problema lo hubiésemos solucionado mirándonos a los ojos“, afirmó.

“No hay nada que pueda hacer, solo respetar tu decisión, y agradecer estos casi 4 años de entrega al programa (…) Eres una Milf que ha decidido tomar otro rumbo, y solo nos queda desearte éxito. Suerte, hijita”, concluyó.

Tras este video, Yazmín Vásquez se despidió entre lágrimas. “Soy una persona transparente, ya no me sentía cómoda“, reconoció la periodista.

De esta forma, Claudia Conserva perdió a dos de sus pilares fundamentales del programa, quedándose solo en compañía de su hermana, Fran Conserva, y Berta Lasala, quien estuvo invitada el miércoles.

Puedes revisar el momento haciendo clic aquí.