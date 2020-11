Lisandra Silva y las confusiones con los Power Peralta: “Una vez le acaricié el brazo a Gabo, pensando que era Raúl”

La modelo Lisandra Silva contó sobre las veces que ha confundido a los gemelos bailarines, los Power Peralta.

En conversación con Martín Cárcamo en su programa Almorzando con el rubio, la exchica reality, que tiene una relación y un hijo con Raúl, se refirió a la estrecha relación de los hermanos, donde reconoció que sí se ha confundido algunas veces, ya que Gabriel pasa constantemente en su casa.

“La conexión que hay entre Raúl y Gabo es gigante, va mucho más allá de la conexión que tienen ellos con sus padres, de la conexión que Raúl podría tener nunca conmigo… No sé. Es una conexión cósmica“, comenzó expresando Silva.

“Me ha pasado que he llegado y me ha abierto la puerta Gabo, y yo he pensado que es Raúl”, dijo.

“Gabo se pasa mucho tiempo acá en casa y muchas veces llego, está Gabo y él es el que me abre. Y Gabo da un paso atrás como ‘no soy Raúl’. Abre la puerta y se echa para atrás (como para evitar un posible beso)'”, relató la influencer.

De igual forma, la cubana de 33 años reveló otras de las confusiones que ha tenido con los gemelos.

“Me ha pasado también que le he hablado a Gabo pensando que es Raúl, porque está en la casa. Me ha pasado, obvio, tengo a dos en la casa y pasa uno por el lado y he pensado que es Raúl”, contó.

“Lo más cerca que he estado de Gabo fue una vez le acaricié el brazo, pensando, obvio, que era Raúl. Ese día estaban vestidos iguales, tenían la misma polera, el mismo sombrero, todo igual. Entonces me puse al lado y le acaricié el brazo, y no era Raúl”, confesó entre risas.

“Pero ha sido lo más terrible que nos ha pasado. No ha llegado a males mayores“, finalizó.

Puedes revisar el momento haciendo clic aquí (minuto 38:45).