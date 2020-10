Mauricio Correa afirmó que Karen Doggenweiler y Felipe Camiroaga fueron pololos

El exdirector Buenos días a todos, Mauricio Correa, afirmó que Karen Doggenweiler y el fallecido Felipe Camiroaga fueron pololos.

Bienvenidos de Canal 13 recordó este lunes a Patricio Frez, la emblemática voz en off del matinal de TVN que murió este martes a los 64 años, el invitado descalificó diversos momentos del locutor, como la primera vez que su rostro fue mostrado en televisión, y la pelea que ocasionó entre Correa y Camiroaga.

Cabe destacar que Karen y Felipe comenzaron a trabajar juntos en un reemplazo en el Buenos Días a Todos en 1998, mientras Margot Kahl y Jorge Hevia estaban de vacaciones. Y luego, debido a la buena recepción del público, la pareja terminó teniendo su propio programa en las tardes, Pase lo que pase.

El director de televisión contó que ese día estaba el equipo de Pase lo que pase, incluyendo a Doggenweiler y Camiroaga, para mostrar un disco que habían lanzado, y justo en ese momento él hizo bajar a Frez, quien se robó la atención, lo que molestó a Felipe.

Correa fue después al camarín del animador. "Entro y Felipe estaba vestido de Washington y la Karen también estaba vestida de su personaje. Felipe me dice: 'Encuentro que no puede ser lo que hiciste'", relató. Ante estas palabras

En ese momento Correa confirmó un antiguo rumor que circuló: “Ellos eran pareja en esa época, eran pololos. Eso es verdad”.

“Verdad, se me había olvidado”, dijo Argandoña, ante lo cual se escucha un “ay, Raquel”. Tonka Tomicic, Polo Ramírez y la misma Raquel no pudieron aguantar la risa.

Puedes revisar el momento aquí (minuto 8:05).