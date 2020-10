Emma Roberts contó que bloqueó a su madre de Instagram por revelar su embarazo

Hace algunas semanas, Emma Roberts utilizó sus redes sociales para anunciar que está esperando a su primer hijo junto a Garrett Hedlund.

Pese a que ella trató de mantener la noticia en secreto, su madre, Kelly Cunningham, se creó una cuenta de Instagram y, por accidente, confirmó el embarazo de la actriz.

Debido a esta inesperada situación, la protagonista de American Horror Story decidió bloquear a su madre de la red social.

En conversación con Jimmy Kimmel, la actriz reveló que su intención era mantener la noticia entre el círculo familiar. “Traté de mantener mi embarazo muy escondido pero desafortunadamente mi mamá tiene Instagram. Instagram y las madres es una mala combinación. Y definitivamente ‘soltó la sopa’”, dijo.

Luego, explicó que su madre “entró a Instagram y empezó a interactuar con mis seguidores y les agradeció por todos sus buenos deseos, fue un desastre. Y me enteré de todo en un avión. Así que no podía llegar hasta ella. No la podía llamar ni atacar para pedirle que por favor se detuviera“.

Una vez que aterrizó y contactó a su madre, esta no entendía por qué Emma estaba enojada, ya que estaba segura que la noticia era oficial.

“Mamá, me revelaste mi embarazo, ella dijo: ‘Emma, lo anunciaste’. Le dije, ‘No, no lo hice. Eso fue un tabloide’. Cayó totalmente en una fake news“, contó la intérprete.

Tras este incidente, Roberts y su pareja decidieron anunciar el embarazo de manera oficial en sus redes sociales.