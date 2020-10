Memes contingentes y televidentes “olvidadizos”: Las divertidas reacciones tras el regreso de “Verdades Ocultas”

Este lunes comenzó el resumen de los últimos episodios de Verdades Ocultas, específicamente los que se emitieron antes de su receso en mayo. ¿El motivo? Sólo falta una semana para que la larga teleserie de Mega vuelva a las pantallas con nuevos capítulos y dramas.

En efecto, el próximo lunes 19 de octubre la señal estrenará nuevos episodios, que se sumarán a los cientos de capítulos emitidos desde 2017.

Este regreso ha generado una ola de reacciones en redes sociales, especialmente en Twitter, en donde por años la teleserie ha logrado situarse en los trending topics de la plataforma.

Algunos de los comentarios más divertidos se ha robado las reacciones en dicha red, en donde además los memes contingentes no tardaron en salir a la luz.

Durante esta semana, el resumen de la teleserie será transmitido hasta el viernes desde las 15:30 horas.

Hay que recordar que Verdades Ocultas fue estrenada el 24 de julio de 2017 y suma cinco temporadas.

Revisa aquí algunas divertidas reacciones:

Si vuelve #VerdadesOcultas no veo porque los niños no pueden ver a clases pic.twitter.com/GklO3B1U38

Me dije, no pienso ver #VerdadesOcultas y acá estoy jajajaja, me odio pic.twitter.com/hvABQUbPWC

— Flor De Cerezo 🌸 (@ai_leen93) October 12, 2020