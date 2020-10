Probó la comida en un tupper: Fuad Chahin no llegó a una cita en “La Divina Comida”

Este sábado, La Divina Comida regresará con nuevos capítulos, después de varios meses transmitiendo los antiguos producto de la pandemia del Covid-19. Así, el programa de Chilevisión tendrá invitados e historias nunca antes vistas.

Entre los participantes que competirán para ser el mejor anfitrión de la jornada estarán las actrices Lorena Capetillo y Elena Muñoz, el cantante nacional Andrés de León y el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, quién asombró a sus contrincantes con una comida inspirada en sus raíces palestinas y mapuches.

Según consignó La Segunda, la velada en la casa del cabecilla de la DC estuvo llena de anécdotas y emocionantes momentos, tal como la sorpresa que tuvieron los invitados al momento en que la hija de éste les mostró su mini cacerola para protestar.

Fuad Chahin también se emocionó al hablar de su abuela mapuche, comentando que hay “discriminación e ignorancia” con respecto al tema y aprovechó de afirmar que “es un tema pendiente para la nueva Constitución“.

Además habló sobre sus sueños cuando era joven, así agregó que “cuando chico quería ser carretonero, bombero y tractorista. Después quise ser ingeniero, pero no me gustaban las matemáticas. Luego quise ser doctor, porque me iba bien en biología, pero veía sangre y me desmayaba”.

Pero la participación de Fuad Chahin en el nuevo capitulo de La Divina Comida no será recordada por su rol como anfitrión, si no que, por primera vez en más de 100 capítulos un invitado no llegó a uno de los encuentros.

La razón, según el político, fue que el día de la grabación debió firmar un importante acuerdo para la nueva Constitución, así tuvo que probar la comida de Andrés de León en un tupper.

El capítulo se transmitirá este sábado a las 22.30 horas por Chilevisión.