Nicolás Larraín sobre el rating: “Eso ha matado la tele”

Nicolás Larraín conversó con Jordi Castell en El Aperitivo, programa online de Revista Velvet, donde habló sobre cómo ha vivido la pandemia por Covid-19.

En la conversación, el comunicador contó que comenzó a hacer stand-up apenas comenzó la cuarentena.

Según contó, “a mí me obsesionó una cosa que vi en la pandemia, dije: hay que crear valor, hacer algo… Me tiré al tiro, fui el primero, hice stand up, cobré 2.500 y era fascinante”.

“Salió gente y reclamó (porque estaba cobrando) y a las tres semanas cuando salieron otros stands up yo les decía: reclamen, quiero ver el mismo insulto. Y es un proceso de aprendizaje súper potente”, agregó.

Sobre cómo ha logrado reinventarse en plena pandemia, Larraín aseguró que “trabajar en esto es fascinante, levantarse a hablar estupideces en la mañana es lo más sano que hay, me encanta hacer lo que hago, por ahora me está yendo bien, con la radio, los stand up y las charlas”.

“He explorado, he tomado hartos riesgos de probar y vas aprendiendo en el camino…(con la pandemia) esta es otra vida, subámonos a este bailongo“, dijo.

Sobre la actualidad de la televisión chilena, Nicolás comentó que ésta murió hace algunos años por culpa del rating, más que de cualquier ora cosa.

“El problema de la tele es mucho más grande que la pérdida de valores. Efectivamente yo creo que la industria televisiva, manejada como una carnicería, daba todo lo mismo, daba lo mismo lo que dijeras”, argumentó.

Luego, agregó que “yo recordaba que los matinales en su afán del rating pasaban cualquier límite, no cuidaban su producto, te daba lo mismo, bailemos en pelota”.

“El problema de CQC pasa por la maquinaria del rating, ponías farándula y subía el rating, ponías políticos y bajaba el rating. Salía un político y la gente apagaba la tele, el rating total hogares mató; el rating total hogares es un número que te entregan de inmediato, no hay ninguna reflexión de quién lo está viendo, tomas la decisión por ese número total, eso ha matado la tele, la tele está muerta“, sentenció.