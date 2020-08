Angélica Castro y Cristián De La Fuente anunciaron segunda temporada de su estelar hogareño

View this post on Instagram

¿Qué invitado te gustaría tener en esta segunda temporada de #𝐂𝐨𝐧𝐀𝐦𝐢𝐠𝐨𝐬𝐄𝐧𝐂𝐚𝐬𝐚? ⁣💙🏡⁣ ⁣⁣ 📍 Recuerda que este domingo conversaremos con #𝐃𝐨𝐧𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐬𝐜𝐨 a las 22 horas por #𝐓𝐕𝐌𝐀𝐒⁣ ⁣ 📍 @Entel