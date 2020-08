“Sentí que la sororidad no alcanzaba para mí”: Fran García Huidobro agradeció apoyo al borde de las lágrimas

Un honesto momento protagonizó Fran García Huidobro en sus historias de Instagram, conmoviéndose al borde de las lágrimas para agradecer el apoyo de sus seguidoras tras una serie de insultos que recibió en una de sus fotos.

“Quería agradecer por todo lo que se generó con el comentario sobre mi ‘enanez’ y por mi cuerpo de un niño de segundo básico”, explicó. “Harta gente me ha escrito, muchas mujeres, por dos cosas. La primera, para decirme que qué suerte que yo tengo carácter y no me importa y no me ofende, pero que a ellas sí les ha dolido mucho en algún momento que les digan las cosas que me han dicho a mí”, reveló.

La segunda razón apuntaba a que no eran solo hombres los que hacen estos comentarios, “sino que también eran mujeres. Y que incluso cuando eran mujeres dolía más. Cuando somos nosotras mismas las que nos atacamos es mucho más doloroso”, admitió García Huidobro.

“He dejado pasar muchas veces ese tipo de comentarios y esta vez dije no, basta, porque ya es mucho. Y nadie es un santo aquí, todos nos hemos equivocado. He cometido errores durante mi carrera. Está la gente en su derecho de cambiar, de evolucionar”, argumentó la conductora de Canal 13.

Luego, llegó al momento más emocionante. “Pero en el año 2020, en esta situación en la que estamos viviendo, ustedes ven las mismas noticias que veo yo y las mujeres siempre somos las grandes damnificadas en las tristes historias. Para mí ha sido muy heavy en esta oportunidad sentir el apoyo de las mujeres. Porque a veces sentí que la sororidad no alcanzaba para todas y que para mí no había alcanzado”, declaró con la voz ligeramente quebrada.

“Que la sororidad alcance para todas. Para todas las que somos atacadas. no nos discriminemos por eso. Las quiero heavy”, cerró García Huidobro.