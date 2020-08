El panorama de cuarentena del ganador de “MasterChef 2”: Desarmó una moto para entender su funcionamiento

El ganador de la segunda temporada de MasterChef, Alfonso Castro, contó a LUN que lleva cuatro meses del confinamiento armando una moto que compró y posteriormente desmontó. “No pensé que me iba a entretener tanto, pero lo hice para entender cómo funciona. No soy mecánico, pero me encanta”, señaló.

El recordado personaje del programa culinario de Canal 13 habló de las lecciones que le ha dejado la pandemia.

“Nada está asegurado. Tanto ahorrar, tanto guardar para el futuro, cuando puede venir una pandemia y te vas sin haber disfrutado nada. No somos nada. Yo me jubilé, mis hijos están grande, así que de aquí para adelante disfruto todo, la vida y hasta el aire de las mañanas. Yo le digo a los viejos que no guarden tanto, que disfruten de todo hasta de salir a caminar”, reflexionó.

Por otra parte, Castro se refirió a sus planes a futuro. “En enero, si pasa toda esta cuestión, quiero irme al sur de Chile a recorrer”, comentó.