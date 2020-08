Carlos Pinto analizó la entrevista que le hizo a Hugo Bustamante: “Él no estaba arrepentido”

Este jueves, minutos después de que la Policía de Investigaciones encontrara el cuerpo de Ámbar Cornejo en la vivienda de Hugo Bustamante, Carlos Pinto conversó con Hola Chile sobre el “asesino del tambor”.

En esa instancia, el periodista aseguró que “luego de revisar paulatinamente el caso, y analizar la entrevista que le hice (a Bustamante), me vinieron todos los recuerdos“, dijo, sobre la conversación que mantuvo con el criminal en 2006.

“Porque cuando salí de la cárcel de Valparaíso, debo haber tenido la misma sensación con la respuesta que este hombre me dio. Es decir, que se autocatalogue, por ejemplo, como una persona fría”, agregó.

En esa línea, contó que “hay un momento en que yo a él le pregunto si sería capaz, con todos los antecedentes que tiene, porque él dice que actuó de forma enceguecida, es un pretexto que obviamente tenía, él a mí me dice que, en efecto, él podría repetir esa misma experiencia si la situación que lo llevó a ese primer doble homicidio, se repite“.

“Es decir, me está diciendo que está actuando como si fuera un pedófilo, que no hay solución, sin control de impulso y que no tiene control de la ira, evidentemente”, siguió diciendo.

“A una persona que yo le digo, en otro momento, ‘si existiera la pena de muerte en este momento, serías el candidato favorito’, pensando que lo ofendía, y él me dice: ‘de seguro que habría sido así’“, manifestó, dejando entrever que Bustamante Pérez estaba consciente del crimen que cometió.

Luego, Pinto hizo un análisis de por qué Hugo, cuando lo fueron a visitar para hacer pericias en su casa, dice que “pueden buscar lo que quieran, porque si hubiera una persona enterrada, se sentiría el hedor”. Sobre esto, sostuvo que “él está refiriéndose a lo que él hizo (antes), porque cuando yo le pregunto cuál es el error que cometió en su primer doble homicidio, su respuesta fue tajante: Me equivoqué“.

Pero, ¿por qué? Porque el tambor tenía un pequeño orificio que Bustamante no vio. Por esta razón, el olor que salía de ahí era nauseabundo.

“Las personas cercanas a este hedor no lo sienten, pero los vecinos sí, por lo que él decidió enterrar el tambor, y eso es lo que hizo con Ámbar: la enterró, ya que aprendió de sí mismo“, explicó Pinto.

“Esta vez no iba a dejar que el cuerpo, la víctima, estuviera enterrada en algún lugar visible. Es calcado lo que hizo, pero alguien debería haberlo advertido“, dijo.

Más adelante, indicó que cuando lo entrevistó para Mea Culpa, Hugo se mostró tranquilo ante el encierro, asegurando que “es fuerte estar preso”, pero que “es llevadero”.

“Luego vuelve a filosofar y dice ‘somos animales de costumbre’, porque esa filosofía tiene una finalidad manipuladora, alinear su carga porque soy el comunicador. Dar a entender que está arrepentido y él no estaba arrepentido“, recalcó Carlos.

Finalmente, el conductor de El día menos pensado estableció una conexión entre el doble crimen de Hugo Bustamante en 2005 y lo acontecido ahora con Ámbar Cornejo, asegurando que “cuando aflora el tambor está acorralado”.

“Es lo mismo que está sucediendo, soy poco recurrente de dar las formas, tengo contacto, y lo que está pasando ahora es la misma mano de obra de Hugo Bustamante sin lugar a dudas porque tiene el mismo estándar de delincuencia”, sentenció.

“Lo que yo se de este caso es que sería más escabroso. No puedo ir con más detalles”, concluyó.