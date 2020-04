Tamara Acosta entrevista a emprendedores de regiones en su nuevo programa: “Tengo la capacidad de que la gente me cuente cosas íntimas”

La actriz Tamara Acosta estuvo de vuelta en las pantallas con la reposición de “Los 80”, y hoy estrena su nuevo programa “El sueño de Chile”, en 13C, donde hace entrevistas “muy inspiradoras” a emprendedores de regiones como Bio Bio y La Araucanía, en su mayoría rurales.

Una nueva faceta en su aplaudida carrera actoral. “Tengo una capacidad de que la gente se sienta cómoda conmigo y me cuenten con confianza cosas más íntimas o vivencias más importantes”, confidenció la actriz en conversación con Ciudadano ADN. Por su carácter intimista, Tamara piensa que “es un acierto estrenarlo en este momento donde estamos más sensibles”.

Se trata de emprendimientos que “no se hacen en una oficina, sino en el living o en la cocina de la casa”, a cargo de “seres maravillosos tratando de emprender desde un Chile que está bastante olvidado, y con este programa queremos visualizarlo”. Una zona particularmente golpeada por las cifras de contagiados y muertos por el coronavirus, lo que hace del programa “con mayor razón un cariñito a mucha gente de allá, que siempre han sido tan castigada”.

“El sueño de Chile” muestra un modelo de economía que también es el sueño de Tamara. “Creo y tengo una esperanza muy grande en este tipo de emprendimientos, con un concepto distinto, que sí puede ser amigable con el medio ambiente, con el ser humano y respetando la vida de todas las especies”. Según ella, el proyecto, que busca “poner la esperanza en las regiones de este país tan vasto y tan diverso”, es “mi sueño personal y más íntimo, y lo hago con mucha alegría”.

El programa, contó Tamara, “también es un emprendimiento familiar”: está producido y dirigido por su marido Sebastián Araya, y realizado por “un equipo pequeñito, donde todos hacemos todo”, incluida Olga, la pequeña hija de ambos, que “como salían los hijos de los entrevistados, ella también quería salir en la tele, así que la pusimos en un ratito”. Según Tamara, “con Sebastián hacemos desde el desayuno hasta la cámara. Como en los emprendimientos, se hace de todo”.

La familia también está en cuarentena estricta hace un mes. Así lo cuenta Tamara: “Sebastián tiene la fortuna de poder trabajar online, pero en mi trabajo es imposible, así que estoy de dueña de casa y profesora particular de mi hija. No es fácil, pero estamos repartiendo las tareas de la casa como tiene que ser. Ella va a un colegio donde hablan alemán, y yo que ni siquiera hablo inglés figuro como profesora de alemán. Yo no sé sumar, entonces enseñar matemáticas en alemán ha sido un desafío peor que la cuarentena”.

Precisamente el sector de Tamara, el del arte y la cultura, es uno de los más golpeados por la crisis sanitaria. “Se sostiene con el esfuerzo y el empuje de los creadores, y con el estallido social y con el coronavirus sale más perjudicado, pero como siempre, se va a seguir haciendo, porque se hace con pura pasión. Así que yo confío en que vamos a seguir”, confesó, invitando a “que entendamos el arte y la cultura como algo fundamental de la sociedad, que no es solo entretener, hay formación, educación, alimentar el alma, un sinfín de cosas fundamentales para una sociedad y tenemos que aprender a valorarlas”.

La actriz también insistió en llamar a que “la gente que tiene la posibilidad de hacer cuarentena, aunque sus comunas no estén en cuarentena, por favor lo hagamos con el máximo del rigor, aunque sé que mucha gente tiene que seguir funcionando. Cuarentena es cuarentena, no salir a almorzar donde la mamá. Es la única forma que tenemos para cuidar a los más expuestos en esto, y para no seguir sobrecargando el sistema de salud con trabajadores que están a tope. Es una responsabilidad como ciudadanos”.