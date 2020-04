Vuelve a la conducción: Tamara Acosta tendrá nuevo programa en 13C

View this post on Instagram

¡Se viene nuevo programa y con con nuestra queridísima @tamaraacostazambra! 😍 El miércoles 8 de Abril a las 23:00 hrs. estrenaremos El Sueño de Chile, un programa donde conoceremos historias de vida y emprendimientos sociales en las regiones del Bio-Bio y La Araucania 👏 ¡Los esperamos! Para que pasemos las noches de cuarentena unidos 😉 . . . . #elsueñodechile #ElSueñoDeChile13c #tamaraacosta #emprendedores #emeprendedoreschile #biobio #araucania #entrepreneur #entrepreneurlife