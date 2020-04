Don Francisco y su balance de la Teletón: “La gente quería que se superara lo que se necesitaba”

En conversación con ADN, Mario Kreutzberger repasó las impresiones del día después de la Teletón, que recaudó más de $34 mil millones y con ese monto podrá mantener, al menos por un año, todos los centros de rehabilitación a lo largo del país.

“Estamos muy contentos, después de una jornada muy dura y muy difícil. Esta versión de la Teletón se preparó en cuatro días, porque todo fue cambiando todos los días“, señaló Don Francisco, en alusión a las modificaciones que sufrió la versión que en principio se realizaría en noviembre de 2019.

Pese a las dificultades, el animador y líder de la cruzada señaló que “quedamos muy contentos de ver que Chile, cuando se necesita… no puedo decir lo que quería decir, que se da la mano… Bueno, se da un abrazo virtual, tengo que decir hoy día, pero se lo da. Nosotros estamos acostumbrados y esta instancia que se llama Teletón de ayudar a la gente a hacer un acto solidario“.

Kreutzberger también tuvo palabras para las distintas donaciones que se realizaron, desde la millonaria suma entregada por un grupo de empresarios, hasta los depósitos simbólicos de $1.000 y $500, pese a que se remarcó en la previa de la Teletón que este año no habría meta.

“La gente quería que se superara lo que se necesitaba. Yo siento que en el subconsciente de la gente decía ‘bueno, no hay meta, ¿y si la superamos?’. Porque esto que pasó ayer (sábado) debiera ser una noticia mundial, esto no se ha hecho nunca en ninguna parte del mundo. Y este país pequeño, chico, hace eso”, comentó Don Francisco.

El emblemático rostro televisivo fue consultado por sus dichos en el discurso final de la Teletón, en la que deslizó un posible Chile ayuda a Chile. “No, no. Porque no sabemos lo que va a pasar, porque nadie sabe cuánto tiempo tengo que estar aquí y qué problemas van a haber (…) Pienso que cuando termine esto, va a haber no un nuevo Chile. Va a haber un nuevo mundo”, explicó.

Acerca de las anécdotas que más lo marcaron en la cruzada solidaria de este fin de semana, Mario Kreutzberger señaló que “se me quedó mucho lo que hizo el Tommy Rey con los niños, me emocionó mucho, me quebró. Y la última entrevista, el Raúl, el agrónomo. Ésa la encontré mundial, muy bien elegida“.