“Se me acabó el mundo”: La Rancherita contó cómo fue irse de Rojo, fama contra fama

Este sábado en La Divina Comida, Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, habló sobre su paso por Rojo, fama contra fama, en 2003-2004, asegurando que no lo pasó muy bien.

Según le contó a Stefano Massú, Adriana Barrientos e Ignacio Lastra, le habrían ofrecido desde un principio participar en el programa. “Un día se me acerca un productor de Rojo, y le dice a mi representante que venía un programa de talentos y ‘queremos que Carolina esté ahí’. Le dijo que no, y ahí llamaron a la María José Quintanilla, ganó muchos premios. Todo estaba enfocado en Rojo”, relató.

El ingreso al programa provocó que ella terminara con su pololo, que era su mánager, pensando que era la mejor opción. Sin embargo, una vez dentro se dio cuenta que no era como ella pensaba.

“Salí de Rojo y se me acabó el mundo. Que te echen de ahí es como, ‘devuélvete a tu casa, no sirves para esto’. No me quería devolver a Quillota, porque pensaba que mis papás me iban a decir ‘quédate acá, esto no es lo tuyo’ (…) se me acabaron los ahorros que tenía y ya no tenía nada que comer“, recordó.

En esa línea, detalló que tenía que hacer rendir un tarro de jurel por una semana y que tuvo que desarrollar ciertos mecanismos para poder obtener comida. “Iba los restoranes, y tenía un celular en ese tiempo. Lo dejaba con alarma para que sonara tres minutos después de haber llegado. Típico que te pasan la carta, te ponen la mantequilla y el pebre. Me hacía el pan con eso, me lo comía antes que sonara la alarma. Hacía como que contestaba el teléfono, y decía que me tenía que ir, ese pan era mi almuerzo. Me iba de restorán en restorán”, reveló.

