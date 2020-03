Trinidad de la Noi fue duramente criticada por llegar de EE.UU y saltarse los protocolos contra el coronavirus

La modelo Trinidad de la Noi se llenó de críticas en sus redes sociales, luego de que contara que llegó a Chile este fin de semana desde Nueva York.

Esto, porque se habría saltado el protocolo preventivo contra el coronavirus.

A través de sus redes sociales, Trini escribió: “Recién llegando a Chile, pero no hay tiempo para dormir porque hoy se viene matri”.

Este comentario generó diversas reacciones por parte de sus seguidores, dado que no respetó la cuarentena de 14 días.

Tras recibir los comentarios, que apuntaban a que podría exponer a otras personas a un posible contagio, la joven se defendió diciendo que “no tengo que hacer cuarentena… pasé seguridad nacional y me hicieron los test. No tengo coronavirus. No tengo que hacer cuarentena y no estoy haciendo nada mal“.

Sin embargo, la explicación que dio está mal, ya que cualquier persona que ingrese a Chile desde países de alto riesgo, como Estados Unidos, deberá hacer cuarentena preventiva.

Finalmente, de la Noi eliminó la fotografía de Instagram.