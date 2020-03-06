“Sherezade” está a días de dar a luz a su segundo hijo: “Disfruto cada momento en que se mueve”

“El primer embarazo lo viví demasiado rápido, estaba impaciente por conocer al bebé. Ahora disfruto cada momento que se mueve dentro de mí“. Con estas palabras, la actriz turca Bergüzar Korel habló acerca de su segundo embarazo, fruto de su matrimonio con el también actor Halit Ergenc.

Quien interpretara a Sherezade en la teleserie Las mil y una noches –actualmente en el horario vespertino de Mega– está a días de dar a luz. Junto con Ergenc, quien interpretó a Onur en la ficción otomana, tienen a Ali, de 10 años.

“El apoyo de mi hijo mayor en esto es fundamental, su sensibilidad hacia mí y cómo espera la llegada de su hermano con tanta emoción”, expresó Korel en entrevista con el medio turco Hürriyet Kelebek.

La actriz también protagoniza un comercial de pañales y ha consignado parte de esta aventura publicitaria a través de su Instagram. Además, acaba de presentar su segundo disco, con covers de canciones turcas de los 80 y 90.