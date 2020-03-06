“Sherezade” está a días de dar a luz a su segundo hijo: “Disfruto cada momento en que se mueve”
La actriz Bergüzar Korel de “Las mil y una noches” lleva 11 años casada con quien fuera su pareja en la teleserie, Halit Ergenc.
“El primer embarazo lo viví demasiado rápido, estaba impaciente por conocer al bebé. Ahora disfruto cada momento que se mueve dentro de mí“. Con estas palabras, la actriz turca Bergüzar Korel habló acerca de su segundo embarazo, fruto de su matrimonio con el también actor Halit Ergenc.
Quien interpretara a Sherezade en la teleserie Las mil y una noches –actualmente en el horario vespertino de Mega– está a días de dar a luz. Junto con Ergenc, quien interpretó a Onur en la ficción otomana, tienen a Ali, de 10 años.
“El apoyo de mi hijo mayor en esto es fundamental, su sensibilidad hacia mí y cómo espera la llegada de su hermano con tanta emoción”, expresó Korel en entrevista con el medio turco Hürriyet Kelebek.
La actriz también protagoniza un comercial de pañales y ha consignado parte de esta aventura publicitaria a través de su Instagram. Además, acaba de presentar su segundo disco, con covers de canciones turcas de los 80 y 90.
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Şimdi yazacaklarım öyle reklam cümleleri filan diil.. Birebir gerçek☺ Bebek hazırlığı yaparken en çok araştırdığım ve önemsediğim konuların başında geliyordu bebek bezi. Malum aradan 10 yıl geçmiş, Herşey değişmiş☺ Tülbentler olmuş müslin filan.. Ama çevremde kime sorsam Sleepy diyor.. Anlata anlata bitiremiyorlar.. Doğallığını,güçlü emici özelliğini,sızdırmayışını.. Gerçekten gönüllü marka elçileri var hayatta.. Bence bir marka için müthiş birşey Ben de bundan bayağı etkilendim.. İnternetten sipariş verdim. Normal alışveriş yaptım yani Bebek bezi alışverişi☺ Bezlerim geldi.. Üç gün sonra telefonum çaldı.. Sleepy reklam filmi teklifi.. Benim alışveriş yaptığımdan filan haberleri yok bu arada. Tesadüflere inanmam ben.. Hayatta yaşadığımız tüm deneyimlerin bir sebebi olduğuna inanırım.. Böyle kesişti işte yollarımız Sleepy ile.. İster tesadüf deyin,ister kader.. Ama ben bebeğim için en iyisini ararken gerçekten Sleepy tercih ettim.. Sonra ki yolumuzun kesişme hikayesi ise tatlı bir surpriz oldu hepimize.. İlk toplantıda da anlattım bunları.. Bana öyle reklam cümleleri vermeyin ben kendim anlatacağım dedim.. Tamam dediler.. Bu da reklam filmimiz.. Umarım beğenirsiniz. Sevgiyle 🤍 #10dakifark @sleepybebeklerkulubu