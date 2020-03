“Me dejé llevar”: Tonka Tomicic mostró sus aptitudes para el baile en Bienvenidos

Inspirada en los movimientos de Bailando por un Sueño, Tonka Tomicic quiso probar suerte y mostró sus aptitudes para la danza, durante la emisión de este viernes del matinal Bienvenidos.

Valentina Roth y su pareja David Sáez, ambos competidores del estelar, visitaron el set del programa mañanero de Canal 13. Tomicic aprovechó la ocasión para realizar algunos pasos de baile con la ayuda de los participantes.

Primero lo intentó con Pancho Saavedra. “Es el culpable, él me invitó y me tentó. Le pusimos empeño, pero yo no estaba preparada para el baile“, señaló Tonka.

El siguiente en ser su pareja fue Sáez y la expertise del bailarín ayudó a la animadora. “La instrucción fue ‘pon todo duro que el bailarín te lleva’, y yo puse todo duro y me dejé llevar“, dijo la animadora entre risas.