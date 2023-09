La innovadora herramienta de inteligencia artificial con la que Spotify busca revolucionar los podcast

La inteligencia artificial sigue dando nuevos pasos en su desarrollo y vinculándose en gran medida con distintas plataformas digitales. De hecho, esta vez lo nuevo lo está estableciendo con Spotify.

Recientemente, se informó que el servicio de audio está probando una innovadora herramientas para uno de sus bastiones de contenido más consumidos: los pódcast.

Lo que busca la plataforma es traducir con IA los programas de distintos podcasters. Vale decir, transformar el idioma original del contenido y que se puedan escuchar exactamente las mismas voces pero en otra lengua.

Por ahora, la idea contempla pasar del inglés a lenguajes como español, francés y alemán. Y, por ahora, está limitada a un grupo selecto de creadores de contenidos, cuyos pilotos en voces foráneas están disponibles a partir de este lunes.

Precisamente en esa lista aparecen nombres como Dax Shepard, Monica Padman, Lex Fridman, Steven Bartlett y Bill Simmons. Una serie de creadores conocidos entre la comunidad anglo, a cargo de espacios como Armchair Expert y The Diary of a CEO.

“Podcasters: ¿qué pasaría si les dijera que pueden ofrecer su pod a cualquier oyente en todo el mundo, en su propio idioma local, pero manteniendo su propia voz?“, planteó en X Daniel Ek, CEO de Spotify.

Podcasters – what if I told you could offer your pod to any listener around the world, in their own local language but still keep it in your own voice? That’s the pilot we’re launching @Spotify!

It’s called Voice Translation and using AI, translates podcasts episodes into… pic.twitter.com/kYq0bgxJYq

— Daniel Ek (@eldsjal) September 25, 2023