Vuelve un ícono de los videojuegos: anuncian versión remasterizada de la Atari

Esta semana la industria del videojuego se ha visto marcada por interesantes anuncios. Si durante las últimas jornadas PlayStation mostró una nueva y moderna consola portátil, ahora el turno es para los nostálgicos, debido a que ya se anunció el retorno de la mítica Atari.

La marca reveló los planes para lanzar una versión remasterizada de la consola de videojuegos que esta vez llevará el nombre de Atari 2600+. Esto con motivo de las cinco décadas de aniversario desde su salida original al mercado.

Ahora bien, su diseño también hace alusión a aquel clásico aparato popular en los 70′ y 80′. De tal manera posee un detalle especial: tendrá cartuchos como antaño y será compatible con aquellos que en algún momento fueron utilizados en el Atari 2600 y 7800.

“Vuelve un ícono”, publicaron sus creadores en un post de X. Los mismos que revelaron que la nueva versión costará US$129,99 y que saldrá al mercado el próximo 17 de noviembre en Estados Unidos.

Las fechas para el comercio internacional están aún por definirse. Eso sí, develaron que tendrá un puerto HDMI, la posibilidad de jugar con dos controles y que no tendrá problemas para reproducirse en televisores modernos.

La consola no viene sola. Junto a esta se suma un cartucho inicial con diez clásicos. Una especie de fina selección de aquellos más importantes para los gamers. De tal manera, los videojuegos serán Adventure, Combat, Dodge ‘Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, Realsports Volleyball, Surround, Video Pinball y Yars’ Revenge.

An Icon Returns… Introducing the #Atari2600+🕹️

Learn more at: https://t.co/6C5Rk5rCOp pic.twitter.com/CFkX6HTzhp

— Atari (@atari) August 22, 2023