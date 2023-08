Charles Martinet dice adiós a Mario: el largo camino de un nombre icónico en los videojuegos

Un nuevo capítulo en la historia de los videojuegos ha concluido durante las últimas horas. Esto último luego de que Charles Martinet, la icónica voz de Mario, diera un paso al costado de interpretar al personaje de Nintendo.

Según informaron desde la compañía japonesa, el intérprete asumirá un nuevo rol como un “Embajador de Mario”. Una labor donde “continuará viajando por el mundo, compartiendo la alegría de Mario e interactuando con todos”, añadieron. En simple, asistiendo a conferencias, como la he hecho hasta ahora.

Ahora bien, la novedad viene tras más de 30 años de estrecha relación con la marca. Todo inició en el año 1991, pero su primer aporte importante vino de la mano de Super Mario 64, el recordado título de la consola de sobremesa. Una piedra angular para los más de 150 videojuegos en los que participaría.

Lo esencial de su vínculo con la saga fue dotar de un acento italiano al fontanero y grabar una serie de frases que ya forman parte de la historia del personaje. Claro, también es la voz detrás de otros de los compañeros de aventuras como su hermano Luigi, Wario o Waluigi.

Más allá de participar en la amplia gama de entregas, también participó con un cameo en la película de Mario estrenada este año.

“Mi nueva aventura comienza, todos ustedes son Número Uno en mi corazón”, compartió escueto Martinet en su cuenta personal de X, tras el anuncio.

De tal forma, Martinet, de 67 años, no está involucrado en el siguiente juego en el itinerario de la franquicia del fontanero. El próximo 20 de octubre saldrá a la venta Super Mario Bros. Wonder para Nintendo Switch.

“Ha sido un honor trabajar con Charles para ayudar a dar vida a Mario durante tantos años y queremos darle las gracias y celebrarlo“, añadió Nintendo al comunicar la noticia. De ahora en más prometieron un video donde él y Shigeru Miyamoto repasarían la situación.

Ahora bien, el veterano actor californiano no es ajeno a Chile. Martinet estuvo de paso por el país en distintas ocasiones, incluyendo Festigame, el magno evento gamer que se celebra anualmente y que es quizás la más recordada.

Revisa el comunicado de la c0mpañía de videojuegos a continuación:

We have a message for fans of the Mushroom Kingdom. Please take a look. pic.twitter.com/U1ASicOuTO

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 21, 2023