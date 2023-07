Microsoft y PlayStation llegan a un acuerdo por Call of Duty

Tras varios meses de incertidumbre y muchos rumores, durante las últimas horas finalmente se dio a conocer el acuerdo al que pudieron llegar entre Microsoft y PlayStation respecto a los términos de exclusividad de Call of Duty.

Desde que la empresa tecnológica anunció la compra de Activision Blizzard se generó un gran revuelo en el mercado y el mundo gamer se ha mantenido atento a lo que pueda pasar. Esto, debido a que los desarrolladores están a cargo de uno de los videojuegos más importantes de los últimos años.

En este sentido, que pasara a formar parte de la firma a cargo de Xbox y la distribución de títulos para PC, no era muy bien visto, ya que suponía un efecto negativo para sus competidores, especialmente para Sony. Esta arista le significó varias trabas que empañaron el proceso.

Sin embargo, la empresa fundada por Bill Gates va saliendo adelante de los juicios legales y continúa adelante con la adquisición. Ante este escenario, ya alista los últimos detalles y el futuro de “Cod” es uno de los puntos más relevantes.

Entre la discusión, el punto más significativo era el futuro del popular juego, ya que se especulaba que pasaría a ser exclusivo de Xbox y PC. Además, también se apuntaba a que ocurriría lo mismo con otros videojuegos en el mismo caso.

Pero, tal como se anticipaba, desde Microsoft descartaron esa posibilidad, optando por dejar que Call of Duty siga siendo accesible a los usuarios de PlayStation, al menos por un periodo de 10 años.

Un acuerdo con Sony que pudo ser mejor

A pesar de que esta es una buena noticia para gran parte de la comunidad gamer, beneficiando la jugabilidad y el tan apreciado crossplay, se destaca también lo que pudo haber sido, todo lo que quedó fuera.

Según consignó The Verge, “el acuerdo por 10 años de Call of Duty de Sony se limita -únicamente- a Call of Duty“. Asimismo, es importante destacar que esto también incluye las próximas entregas de la franquicia.

Pero el acuerdo no tomará en cuenta a otros juegos de Activision, por lo que el catálogo que se mantenga para las consolas de Sony será muy limitado. Esto, debido a que desde PlayStation consideran que la oferta “no era significativa” respecto a los otros títulos.

“Representaba una selección particular de títulos antiguos que permanecerían en PlayStation”, criticó Jim Ryan, dejando en claro que la prioridad y el foco fue puesto únicamente en “CoD“.