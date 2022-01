Microsoft anuncia compra de Activision Blizzard y sumará importantes franquicias de videojuegos a su catálogo

Durante la mañana de este 18 de enero se cerró un acuerdo comercial con el que Microsoft anunció la adquisición de la compañía desarrolladora de videojuegos Activision Blizzard. Con esta acción, la compañía de Bill Gates apuesta a un futuro gamer muy prometedor.

El primer mes del 2022 aún no termina y ya se dio a conocer la primera gran noticia dentro del mundo de los juegos. En 2020, Microsoft ya había anunciado la adquisición de Bethesda por 7.500 millones de dólares y esta vez quisieron ir por otra firma más grande.

La nueva compra, sujeta a la aprobación de los organismos pertinentes, se cierra por un monto de 68.700 millones de dólares. De esta manera se quedará con franquicias como Call of Duty, World of Warcraft y Diablo, entre otras.

El acuerdo en detalle cotiza a 95 dólares cada acción, lo que posiciona a la desarrolladora en la tercera compañía más grande en el rubro de los videojuegos, siendo superada por Tencent y Sony.

When Candy Crush and CoD become your actual job. Microsoft x Activision Blizzard. 🎮❤️📱https://t.co/nw4cLoaoTB pic.twitter.com/QPGt9DC2jF

— Microsoft (@Microsoft) January 18, 2022