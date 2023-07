Mira el esperado primer tráiler de “EA Sports FC 24”

Durante la mañana de este lunes, 10 de julio, se liberó el esperado primer tráiler oficial de EA Sports FC 24 con imágenes que mantienen la ilusión de los fanáticos como cada año, sin importar el cambio de nombre.

Luego de que se confirmara el término de la relación entre Electronic Arts y la Federación Internacional de Fútbol Asociación, poniéndole término a la exitosa saga de videojuegos FIFA, existía una gran interrogante respecto a cómo continuaría la historia.

En su momento se anunció que la empresa desarrolladora seguiría su camino de manera individual; al fin de cunetas, ellos son el motor del simulador de futbol dentro del mundo gamer. Esto, a la espera de lo que pueda hacer el ente regulador del deporte rey en búsqueda de nuevos socios.

Así las cosas, poco a poco se fueron entregando detalles del nuevo juego de EA que está cada vez más cerca de lanzarse y comenzar una nueva era sin la licencia oficial de la FIFA. Pero esto no quiere decir que no contará con importantes concesiones futbolísticas.

De manera concreta, se aseguraron algunas de las principales ligas, campeonatos, equipos y cientos de jugadores con nombre real y rostro escaneado, tal como venía haciéndose en las entregas anteriores bajo la alianza de ambas firmas.

Esto es uno de los aspectos importantes que se pueden apreciar en el primer tráiler de EA Sports FC 24. Gran parte de la acción la vemos dentro de los camarines. Además, el adelanto del juego destaca por tener una voz que nos da un emotivo relato invitándonos a seguir disfrutando de la experiencia.

Welcome to the club. Welcome to #EASPORTSFC.

See the full #FC24 reveal on July 13: https://t.co/VqiFi7fgNs pic.twitter.com/gIx7TkW7az

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 10, 2023