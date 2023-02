“Warzone 2”: regresa el popular modo Resurgimiento

Durante la jornada de este martes 31 de enero, Activision presentó nuevos detalles sobre el modo de juego Resurgimiento que volverá a Warzone 2.

En noviembre del año pasado llegó este título que se presenta como una secuela del videojuego original liberado en marzo del 2020. Estando poco más de dos meses disponible al público, el videojuego no tuvo el gran éxito que se esperaba.

Son varias las personas dentro del mundo gamer que han encontrado algún punto negativo dentro del juego. Esto, sin contar que estaba la vara muy alta por su predecesor.

Más allá de todo lo que se pueda apuntar en términos técnicos y netamente jugables, lo que llamaba la atención era la ausencia de modalidades bastante populares.

El modo Saqueo, por ejemplo, es uno de los grandes ausentes, pero sin dudas que el más extrañado por la comunidad es Resurgimiento. El encanto de un mapa más pequeño y un ritmo acelerado era lo que más entusiasmaba a los jugadores.

A lo largo de este tiempo, estaba la constante duda de cuándo llegaría la actualización con un nuevo mapa y nuevos modos de juego. Finalmente, Call of Duty lo confirmó, anunció la fecha, y hoy presentó más detalles.

En su momento se comunicó que el 15 de febrero volverá el modo Resurgimiento, marcando su esperado debut Warzone 2, aunque sin profundizar en otros aspectos claves.

Hubo que esperar hasta este 31 de enero para conocer el nuevo mapa. Se trata de Ashika Island que, al igual que en la versión anterior, es una isla aparte del escenario principal, más pequeña.

De igual manera, se puede apreciar un tanto diferente a Rebirth Island, la exitosa locación de Warzone 1. Este nuevo lugar ha sido desarrollado por High Moon Studios, quienes también hicieron el mapa Fortune’s Keep que llegó en las etapas finales del primer videojuego.

Ashika contará con siete puntos de interés, como el club de playa, el centro de la ciudad, un viejo castillo japonés, y un sistema de alcantarillas que conectará toda la isla.

Drop into the new free-to-play Call of Duty #Warzone2 small map featuring Resurgence and DMZ gameplay on February 15. pic.twitter.com/hN0xnL8NYo

Hay que ser claros y tener presente que se buscará sustituir el escenario anterior y desde Call of Duty intentarán reencantar a los jugadores que se han alejado del título.

De esta manera, Ashika Island tendrá un gran desafío por delante para reanimar el Battle Royale gratuito de ‘CoD‘ con el modo de renacimiento. Revisa más a continuación:

