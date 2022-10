Konami confirma el regreso de “Silent Hill”

Los fanáticos de Silent Hill han esperado durante un largo tiempo el regreso de la franquicia al mundo gamer y tras varios meses de rumores, finalmente se confirman las noticias por parte de Konami.

El anuncio llegó por parte de la propia empresa a través de la cuenta de Twitter creada para el título de terror. Si bien no se entregó información en torno al próximo proyecto, anunciaron la fecha para la presentación oficial.

“En tus sueños inquietos, ¿Ves ese pueblo? Las últimas actualizaciones de la serie SILENT HILL se darán a conocer durante la transmisión“, dice el mensaje de las redes sociales.

A través de un evento especial, el miércoles 19 de octubre se entregarán más detalles, el futuro de la franquicia y, al menos, un nuevo juego que ya estaría en desarrollo.

In your restless dreams, do you see that town?

The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa

— Silent Hill Official (@SilentHill) October 16, 2022