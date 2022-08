Durante la semana, comenzaron a circular imágenes de cómo luciría el esperado smartphone de Apple, el iPhone 14.

Pese a que aún no existe una información oficial desde la marca, a través de redes sociales ya se han filtrado los primeros detalles de lo que será el nuevo modelo.

Y es que según Xataca, el portal mexicano experto en tecnología, ya se sabe que el nuevo modelo contará con 4 versiones y estas serán algunas de sus características:

Además, se dio a conocer que no habrá versión Mini para este modelo.

Según el mismo medio, se dice que los iPhone Pro tendrán un módulo de cámaras amplificado, debido a que tendrá un nuevo sensor fotográfico de 48 megapíxeles, por lo que podrá grabar en 8K. En tanto, los modelos iPhone 14 y 14 Max, conservarán la doble cámara principal y ultra gran angular.

Entre los cambios más comentados, es que las nuevas versiones Pro y Pro Max ya no tendrán el notch delantero, por lo que ahora contarán con dos agujeros en la pantalla: uno para la cámara frontal y otro para el nuevo sistema de Face ID.

A new PHOTO shows the iPhone 14 Pro's redesigned display panel. 📱😳

Are you going to miss this notch ⁉️ pic.twitter.com/0v6WEnexjy

— AppleTrack (@appltrack) August 4, 2022