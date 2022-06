Los días, semanas, e incluso meses, siguen avanzando, pero no se dan a conocer nuevas noticias sobre God of War Ragnarok, aunque los creadores descartan un retraso.

Se supone que durante la jornada de este jueves 30 de junio debería anunciarse la fecha para el lanzamiento oficial del juego. Sin embargo, las horas pasan y no hay información.

Las reacciones y especulaciones no se hicieron esperar. Si bien aún podría salir alguna noticia, muchos ya hablan de habrían retrasado el anuncio.

Aquí es donde surge el principal drama, ya que por una parte aseguran que no hay inconvenientes, pero a su vez hacen un llamado a ser pacientes. Todo, sin entregar detalles oficiales ni siquiera de un aplazamiento.

Cory Barlog, director del juego, utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la situación y lamentó la confusión que ha existido en el último tiempo.

Aseguró que “las cosas se compartirán lo antes posible (…) así que por favor, sea paciente“. Este mensaje llega luego de que descartara en varias ocasiones que God of War Ragnarok haya sufrido un retraso.

Sus declaraciones, al ser una voz autorizada, claramente tienen bastante significado, pero es extraño que siga existiendo incertidumbre en torno al título que ya fue anunciado hace tiempo.

Los rumores de insiders vuelven a especular sobre problemas en los plazos, pero solo queda esperar para conocer más noticias, ya sea sobre el lanzamiento o sobre el juego en sí.

dear all,

if it were up to me I would share all the information when I know about it. but it is not up to me.

so please, be patient.

I promise things will be shared at the earliest possible moment they can be.

we make games for you. we get to make games because of you. ❤️ pic.twitter.com/aw7dje5XxF

— cory barlog (@corybarlog) June 29, 2022