Para IOS y Android: Pokémon Unite llega este miércoles a dispositivos móviles

Este miércoles, el juego Pokémon Unite hará su estreno oficial en dispositivos móviles, tanto para Android como IOS, y estará disponible con traducción en español.

El juego, que desde el pasado 20 de es una apuesta de Nintendo, quien busca abrirse camino en el terreno de los MOBA (multiplayer online battle arena).

La compañía anunció que tras superar las cinco millones de descargas previas, los usuarios que jueguen antes del 31 de octubre recibirán la licencia Unite de Pikachu, el holoatuendo especial ‘Pikachu Matsuri’, y 1000 cupones Æos (los cuales se pueden intercambiar por otros artículos del juego).

Otra de las novedades del juego es el Círculo Unite, la que permite “crear tus propios círculos o buscar entre los ya existentes” para unirte a ellos y así conectarse con otros jugadores.

Finalmente, habrá un nuevo pase de combate (Gravedad 094) con el cual se tendrá acceso a más regalos tras ganar en una batalla, como holoatuendos Gengar Cosmos y Lucario Cosmos.

Puedes descargar el juego haciendo click, ya sea para App Store (dispositivos IOS) o en Google Play (dispositivos Android).

Get ready, Trainers! Tomorrow, the battle continues as #PokemonUNITE arrives on mobile devices!

A new battle pass, new adventures, and a new way to play! pic.twitter.com/XvK7OrHqgo

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) September 21, 2021