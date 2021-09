Se postergó la guerra: “Battlefield 2042” se retrasó y no llegará en octubre

Battlefield 2042 es uno de los videojuegos más esperados desde hace un tiempo, sin embargo durante la jornada de miércoles se anunció que el estreno se retrasará.

Los fanáticos esperaban poder jugar este título en octubre, el mes inicial de lanzamiento, sin embargo, DICE y EA tomaron la decisión de postergarlo.

Por medio de un comunicado, los desarrolladores del videojuego anunciaron que Battlefield 2042 será estrenado el 19 de noviembre de 2021. Al menos por ahora.

“Crear la siguiente generación de Battlefield durante una pandemia global creó desafíos imprevistos para nuestros equipos”, señalaron en el texto.

“Dada la escala y visión del juego, esperábamos que los equipos estuvieran de vuelta en los estudios cerca del lanzamiento. Ya que las condiciones actuales no permiten que eso pase de forma sana y con todo el trabajo arduo que los equipos están haciendo desde casa“, explicaron.

“Sentimos que es importante tomar tiempo extra para entregar la visión que tenemos para Battlefield 2042 a nuestros jugadores”, finalizaron desde DICE.

En la misma línea, comentaron que a finales de septiembre proporcionará más información acerca de la beta abierta del juego. Gracias a esto, todos podrían probar un adelanto antes de comprar la versión definitiva.

Hace poco más de un mes se estrenó un tráiler que acrecentó la inquietud de los seguidores de la franquicia, pero de momento las noticias no son buenas.

De esta manera, son varios los juegos, así como las películas, que se han visto afectados en su desarrollo por la contingencia sanitaria que afecta al mundo.

Battlefield 2042 se suma a la lista de proyectos que han sido afectados y es oficial que se retrasará, por ahora, un mes más.

An update from the Battlefield team pic.twitter.com/K53VNM2tTz

— Battlefield (@Battlefield) September 15, 2021