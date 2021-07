EA y R&A celebran la edición 150 del Open en EA Sports PGA Tour

Esta semana, EA y The R&A anunciaron sus planes para celebrar la edición 150 del histórico campeonato en EA Sports PGA Tour – The Open Championship – Golf’s Original Championship que se juega en el «hogar del golf», el Old Course.

El título se mostrará en alta definición a través del regreso del histórico St. Andrews Links, celebrando grandes logros mientras se honra a la larga historia del campo en el juego cuando se lance en la primavera de 2022.

Con la esencia de la valiosa historia del Open y el histórico campeonato número 150, EA Sports da un recorrido por su larga historia en creación de videojuegos de golf, desde 1990, para inspirar su experiencia en este deporte en la nueva generación de consolas.

Además de jugar en el Old Course de St. Andrews Links, los jugadores también podrán esperar el regreso de los elementos de gameplay favoritos de los aficionados, como el método de swing de tres clics, que hará su regreso junto con las mecánicas de swing analógicas y las completamente nuevas que se detallarán en los próximos meses.

“No podríamos estar más contentos de asociarnos con EA para traer a golfistas y jugadores de todo el mundo a nuestra celebración de la edición 150 del Open a través de EA Sports PGA Tour”, dijo Martin Slumbers, director ejecutivo de The R&A. “EA Sports desempeña un papel importante a la hora de llevar el golf a un público más amplio a través de su título hiperrealista“.

Cargado de tradición, con más de 160 años de historia del golf, y coronando a su primer campeón en 1860, el Open es conocido como el campeonato original del golf. El Championship celebra su brillante pasado sabiendo que ha dado este paso hacia el futuro; comenzando por los próximos 160 años reuniendo una vez más a jugadores reconocidos para tener la oportunidad de ganar el trofeo Claret Jug y el título de “Campeón del Golf del Año”.

Recuerda que esta semana, FestiGame realizará una nueva versión de su evento, esta vez adaptada al mundo digital para que todo el público pueda disfrutar del mundo de los videojuegos.

El evento gamer más grande de nuestro país vivirá su edición de invierno desde el 16 al 18 de julio con diversas actividades, contenido y torneos en vivo para todos los espectadores que sintonicen la transmisión.