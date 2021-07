Conoce la Red de Alimentos y cómo funciona TikTok en Efecto Betterfly

En un nuevo episodio de Efecto Betterfly, Trinidad Infante y Sebastián Puga conversaron sobre la contingencia abordándola desde la perspectiva Betterfly.

¿Qué es Red de Alimentos?

La primera invitada fue María Eugenia Torres, gerente general de Red de Alimentos. “Lo que hacemos es bastante simple pero importante, que es rescatar alimentos y productos de primera necesidad que la industria ya no vende por distintos motivos y entregarlos a población vulnerable”, explicó.

La organización sin fines de lucro fue creada en 2010 y trabaja con centros productivos como Nestlé y Watt’s, pero también con supermercados como Walmart y otras cadenas. También rescatan frutas y hortalizas directamente desde los productores exportadores.

Además de comida, también tienen alianzas que le permiten rescatar productos como pañales, jabón, pasta de dientes, y detergente, entre otros. Esto corresponde a un importante impacto social que se ha vuelto necesario sobre todo después del estallido social. Trinidad Infante, recordó que antiguamente era más barato para las empresas botar o quemar estos productos antes que reutilizarlos.

“El tema tributario y de política pública era complejo, y por eso mismo no había un banco de alimentos antes de 2010. Si una empresa productiva tenía un problema con su producción, se tenía que demostrar que la producción se destruía, sino se rechazaba el gasto, e incluso se tenía que pagar un impuesto de castigo por realizar donaciones”, comentó la gerente general de Red de Alimentos.

Las mismas personas a través de su actividad física pueden colaborar. Con Betterfly, las calorías que una persona quema al hacer ejercicio se transforman en alimentos que se entregan a población vulnerable. Gracias a una aplicación que desarrollaron en 2018, se puede conectar la empresa que tiene los productos directamente con la organización social.

Cómo usar TikTok sin que tenga consecuencias para la salud mental

Efecto Betterfly conversó con Manu Chatlani, director ejecutivo de la agencia digital Jelly sobre bienestar digital.

En esa línea, destacó que esta nueva red social ya alcanza casi los mil millones de usuarios en el mundo: “En Chile estamos sobre los 3,3 millones de usuarios, y si bien es una plataforma enfocada en la generación Z, ese uso ha ido cambiando y ahora es más transversal, hasta hay candidatos presidenciales que tienen una cuenta“.

El experto además explicó como funciona el algoritmo de TikTok: “Si a mi me gustan ciertas cosas y consumo ciertas cosas, empiezo a ver más contenido relacionado a esas cosas. El problema es que la mayoría de esos contenidos que suben las personas, no están autorizados por médicos. Son consejos que la gente da que le han funcionado a alguien pero eso no quiere decir que esté bien. Además hay muchas fake news dando vuelta”.

“Ahí entramos en este mundo donde hay gente que piensa que la tierra es plana, o que la vacunas no sirven malas. Y lo único que hacen es potenciar la estupidez, lo que termina en hábitos alimenticios no adecuados”, comentó Chatlani. “Hay que tener ojo con el contenido que estoy viendo”, agregó el entrevistado.

Para finalizar, el fundador de Jelly destacó la importancia del acompañamiento de los padres para cuando los hijos ocupen las redes sociales y recomendó siempre chequear toda la información que provenga de redes sociales, debido a la alta cantidad de datos tergiversados que circulan en el internet.

Si usted tiene alguna duda de si su hijo está viendo contenido nocivo en TikTok, o si está desarrollando un desorden alimenticio, puede contactar al teléfono 600 360 7777, del servicio Saludable Mente.