Summit País Digital analiza el momento de cambios tecnológicos que vivimos: “Ya no nos vamos a acordar de cómo era la vida el 2018”

“Adaptabilidad en tiempos de incertidumbre” es el slogan del Summit País Digital, uno de los eventos más importantes del país en la materia, que este año, en su octava versión, busca su consolidación como el encuentro público-privado más importante de Chile.

Este año, y debido a la contingencia, el evento, programado para este martes 1 y miércoles 2 de septiembre, de 09:00 a 18:00 horas, será 100% online, transmitido a través de summit.paisdigital.org y también a través de ADN.cl.

En ambas jornadas se relaizarán plenarios, sesiones privadas, boot camps, C-level meetings y paneles temáticos, y la inauguración será encabezada por el presidente Sebastián Piñera, junto con diversas autoridades y expertos del mundo de la ciencia y tecnología.

La fundación lleva 19 años empujando la transformación digital en nuestro país, pero “jamás nos imaginamos lo que una pandemia como ésta provocaría”, según aseguró el presidente de Fundación País Digital, Pelayo Covarrubias, en conversación con Ciudadano ADN. “Por eso hablamos de adaptación digital, y no de evolución, porque lo que trajo esta pandemia llegó para quedarse. Como mundo, nos pegamos un salto como mundo en el uso de la tecnología. Es increíble como hemos cambiado en un semestre”, expresó, poniendo ejemplos como el uso de la Clave Única para trámites, los permisos en Comisaría Virtual para salir durante las cuarentenas, o el hecho de que 8 millones de chilenos recibieron su 10% de los fondos de pensiones a través de sistemas digitales. “Lo que sucedió en estos últimos meses es una transformación que nos cuesta entender, por eso es tan importante analizarla”, sentenció.

Además, la fundación busca hacer un énfasis en la educación digital, porque, según recordó su presidente, “lo que no queremos es que quede una sociedad dividida entre los que sí se subieron al cambio digital y los que no. Hay que trabajar en la brecha digital”. Covarrubias recordó que el 100% de los chilenos tiene conectividad inalámbrica, pero solo el 52% tiene conectividad fija, cifras que buscan equipararse con miras a 2025.

Sin embargo, no todo se trata de acceso. “La educación es tan importante como la conectividad. Porque no es lo mismo tener una clase por Zoom, que la pedagogía digital que hay tras de eso”, enfatizó. También se busca perfeccionar capital humano, o contribuir a solidificar el e-commerce en Chile, que fruto de la pandemia protagonizó “un cambio brutal en la forma de comprar”: solo este semestre, un 50% de los chilenos hizo transacciones a través de Transbank.

El ejecutivo asegura que, pese a las falencias, “yo trato de ver el vaso medio lleno: tuvimos una gran mayoría que pudo tener conectividad. Somos de los países más baratos del mundo en conectividad, y nos pilló creciendo”. Por eso, ahora el desafío es trabajar las brechas que aún existen, por ejemplo, en espacios rurales.

A la hora de imaginar un futuro posible, Covarrubias hizo una referencia al pasado. “Cuando chicos no teníamos celular, hoy día no nos imaginamos una vida sin uno”. Del mismo modo, piensa, el trabajo a distancia se volverá parte de nuestros procesos habituales: es otro de los convencidos de que el teletrabajo “llegó para quedarse”, implicando cambios en diversas áreas productivas. En un futuro cercano, vaticinó, “ya no nos vamos a acordar de cómo era la vida el 2018, porque vamos a estar adaptados a este mundo donde el Zoom es parte de nuestro lenguaje y una de las marcas más utilizadas”.

La propia fundación ha vivido en carne propia el ritmo acelerado de las transformaciones. “En mayo, en el directorio pensamos que en septiembre íbamos a poder llegar con un summit presencial. Y mira la realidad. Es un mundo de incertidumbre, estamos adaptándonos a las nuevas realidades y juntos tenemos que ir aprendiéndolas”. Por eso, el Summit se vuelve una “oportunidad maravillosa para escuchar líderes que nos digan a dónde van estos caminos”.

Y con miras al próximo plebiscito constituyente del 25 de octubre, Covarrubias reconoce que “nos han hecho mucho” la pregunta de si el voto digital podrá ser una realidad en un futuro. Pero antes, asegura, hay que velar por una ciberseguridad que esté a la altura. “Creemos que la tecnología va a llegar. Pero si me preguntan si hoy día está disponible, no”.