No hay periodo de excusas: Servel informa qué pasará con quienes no voten el 17 de diciembre

Este sábado, el Servel informó la nómina de quienes deberán efectuar la labor de vocales de mesa para el Plebiscito Constitucional de este 17 de diciembre, junto con ello, entregó varios detalles del proceso, que esta vez tendrá carácter de obligatorio.

Por un lado, se señaló que los vocales designados tendrá desde el lunes 27 al miércoles 29 de noviembre (ambos días inclusive) para presentar sus excusas ante la Junta Electoral que corresponda, si por alguna de las causales contempladas por la ley no pueden ejercer esa labor.

Sin embargo, esto no será igual para quienes se quieran excusar por no votar, ya que en ocasiones anteriores se habría un periodo previo a la elección para que las personas que se encontraban a más de 300 kilómetros de votación, entre otras razones, se pudieran excusar.

En esta oportunidad será de manera diferente, porque no habrá dicho periodo, sino que las personas que no voten serán citados posteriormente a un Juzgado de Policía Local, donde deberán justificar sus motivos para no sufragar frente al juez, quien determinará si la excusa es procedente o no.

¡Hola! No existirá un periodo de excusas antes del Plebiscito. Posterior a este, el Juzgado de Policía Local te citará y en esa instancia justificar tu ausencia ante el juez. — Servicio Electoral (@ServelChile) November 25, 2023

No incurrirá en la sanción por no asistir a votar la o el elector que haya dejado de cumplir su obligación por:

Enfermedad

Ausencia del país

Encontrarse el día de la elección en un lugar situado a más de doscientos kilómetros de aquel en que se encuentre registrado su domicilio electoral

Otro impedimento grave debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica

Con esto se espera que el proceso posterior a la votación sea más ordenado para identificar a las personas que se resten de realizar su obligación cívica. Recuerda que la o el elector que no acuda a votar será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 UTM.