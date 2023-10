Umbrella Academy dirá adiós: última temporada de los Hargreeves llegará el 2024

Las aventuras de los Hargreeves llegarán a su fin. Tras una larga incertidumbre provocada por la huelga de guionistas de Hollywood, Netflix confirmó que la cuarta y última temporada de Umbrella Academy llegará el 2024.

Fue el 2019 cuando la plataforma de streaming estrenó esta adaptación del cómic homónimo creado por Gerard Way —vocalista de la banda My Chemical Romance— y publicado originalmente el 2007.

La historia narra como un 1 de octubre de 1898, 43 mujeres de todo el mundo dan misteriosamente a luz simultáneamente, esto, ya que ninguna se encontraba embarazada previamente. Siete de esos bebés fueron adoptados por el excéntrico multimillonario Reginald Hargreeves, quienes forman el grupo de superhéroes llamados “The Umbrella Academy”.

Ahora adulto, los hermanos deben lidiar con la realidad de la adultez, la que choca con su particular realidad de contar con superpoderes, desde superfuerza símil a un gorila en el caso de Luther, a ver, conversar y conectar con los muertos como lo hace Klaus.

Tras varios intentos de salvar a el planeta Tierra, y luego de una expcilemte extraña tercera parte estrenada en 2022, Netflix confirmó este 2 de octubre, el día de cumpleaños de los Hargreeves, que Umbrella Academy tendrá su final este 2024.

Además de confirmar la llegada de la parte final de la serie, a través de un video, la plataforma confirmó que para el cierre volverá su elenco original compuesto por: Elliot Page (Vanya / Viktor), Tom Hopper como (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Cinco) y Justin H. Min (Ben).

on october 1, 1989, our extraordinary super-powered babies were born. in 2024, they return ☂️ happy birthday brellies 🖤 pic.twitter.com/Ubep3fUJpP

— Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) October 1, 2023