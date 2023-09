“Es una estafa de Disney”: la molestia del ex showrunner de Daredevil ante la nueva serie de Charlie Cox

Pese a que la historia de Daredevil de Charlie Cox aún no comienza a revelar sus nuevos pasajes de la mano de Marvel Studios con su nueva serie, la idea parece no convencer a todo el mundo y en especial a una persona.

Ahora el otrora showrunner de la primera temporada del diablo de Hell’s Kitchen en Netflix, Steve DeKnight, hizo un dura crítica sobre lo nuevo: Daredevil: Born Again. Aquella propuesta de Disney+ que ampliará la presencia del héroe de las grapas en el streaming.

“Es una vieja estafa de Disney”, partió diciendo DeKnight en sus redes sociales. En estricto rigor, su queja apunta a un tema ligado a las regalías vinculadas a este de producciones. “Cambian ligeramente el nombre de una serie para restablecer los términos del contrato a la primera temporada”, añadió.

“Por lo que tengo entendido no voy a ver ni un peso de Daredevil: Born Again, porque agregaron ‘Born Again'”, criticó en los post. “Afirmar que esto es un reinicio completo y que no hay que pagar a los creativos originales es, como mínimo, una travesura corporativa”.

Claro que no se trata de un odio hacia el personaje que dio sus primeros pasos en otra plataforma. “No puedo esperar para ver a Charlie Cox y al increíble Vincent D’Onofrio retomar sus papales icónicos”, agregó el referencia a Matt Murdock y Kingpin.

En qué está Daredevil: Born Again

El futuro del personaje aún es difuso, de cara a concretar los 18 ansiados capítulos que compondrán la nueva apuesta. Un show “igual de oscuro, pero menos sangriento”, adelantó Charlie Cox en su momento.

Y aunque estaba en plena producción, la grabación de la serie se detuvo de manera indefinida en junio pasado ante la huelga de escritores de la industria, a la que sumaron los actores agrupados en SAG-AFTRA.

Se trató de un efecto más para una creación que ahora está a cargo de Matt Corman y Chris Ord. Eso sí, no es la única. Hace un par de semanas las filtraciones apuntaban a que Marvel debió reestructurar todo su cronograma relativo a los shows televisivos.