“Daredevil: Born Again” no será la continuación de la serie de Netflix

Desde que se confirmó la llegada de Daredevil a Disney+ y se anunció una nueva serie titulada Born Again, se ha especulado mucho sobre la historia y la relación que tendrá con su ‘antecesora’.

Hay que recordar que el título estaba en el catálogo de Netflix desde el año 2015. Es por esto que muchos pensaban que el nuevo proyecto sería la continuación.

Durante varios meses existió esa idea y se especulaba sobre una especie de cuarta temporada. Sin embargo, fue el propio protagonista, Charlie Cox, quien despejó todo tipo de dudas.

En conversación con Extra, el actor que le da vida a Matt Murdock aclaró que es “una temporada 1, no es la temporada 4, por lo que es algo completamente nuevo“.

“Creo que es el camino a seguir. Si vas a hacerlo de nuevo, hazlo de manera diferente”, agregó Cox. Con esto, se apunta a un reinicio de la serie que llegará a Disney+.

Así, el ‘Diablo Defensor’ comenzará una nueva aventura, esta vez dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y directamente para la plataforma de streaming de su compañía.

Siendo parte del UCM

Además de la serie Born Again, que su nombre anticipa lo que se viene, Daredevil ha tenido importantes en Marvel desde que llegó exclusivamente a Disney.

Su primera aparición oficial en el UCM fue en Spider-Man: No Way Home, con una participación fugaz pero que bastó para cautivar a los fanáticos. También tiene presencia en She Hulk.

Además, Disney tiene en carpeta otros proyectos a futuro para que Charlie Cox siga en Marvel. Específicamente con títulos como Echo, donde se reencontrará con Vincent D’Onofrio, quien interpreta a Wilson Fisk.

También hay una idea de Kevin Feige, presidente del UCM, para que pueda hacer equipo con el ‘Hombre Araña’ en un grupo de héroes callejeros.